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Милитаризация Европы становится бесконтрольной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2025
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00:25 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736659.html
Милитаризация Европы становится бесконтрольной, заявил Лавров
Милитаризация Европы становится бесконтрольной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2025
Милитаризация Европы становится бесконтрольной, заявил Лавров
Милитаризация Европы сегодня становится, по сути, бесконтрольной, ситуация более чем тревожная и ОБСЕ вряд ли может чем-то помочь, заявил глава МИД России... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:25:00+03:00
2025-08-01T00:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Милитаризация Европы сегодня становится, по сути, бесконтрольной, ситуация более чем тревожная и ОБСЕ вряд ли может чем-то помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты". "Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной. Фактов предостаточно... Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь", - написал Лавров. Он напомнил, что, например, в Германии часто звучат призывы вооружать страну, заниматься вопросом общей воинской повинности и создавать самую сильную регулярную армию в Европе, кроме того, министр обороны ФРГ заявлял о готовности убивать русских солдат. По словам Лаврова, Германия, как и вся Европа при нынешних лидерах, становится подобием "Четвертого рейха". "Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль и на поле международных усилий по противодействию терроризму, наркотрафику, торговле людьми и другим видам трансграничной оргпреступности, а также по обеспечению международной информационной безопасности. А ведь эти проблемы никуда не делись, но их принесли в жертву задаче "изолировать" Москву", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736019.html
https://ria.ru/20250731/obse-2032730763.html
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в мире, европа, германия, россия, сергей лавров, обсе
В мире, Европа, Германия, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ
Милитаризация Европы становится бесконтрольной, заявил Лавров

Лавров назвал ситуацию с милитаризацией Европы тревожной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Милитаризация Европы сегодня становится, по сути, бесконтрольной, ситуация более чем тревожная и ОБСЕ вряд ли может чем-то помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".
"Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной. Фактов предостаточно... Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли чем-то может помочь", - написал Лавров.
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Он напомнил, что, например, в Германии часто звучат призывы вооружать страну, заниматься вопросом общей воинской повинности и создавать самую сильную регулярную армию в Европе, кроме того, министр обороны ФРГ заявлял о готовности убивать русских солдат.
По словам Лаврова, Германия, как и вся Европа при нынешних лидерах, становится подобием "Четвертого рейха".
"Неудивительно, что в условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль и на поле международных усилий по противодействию терроризму, наркотрафику, торговле людьми и другим видам трансграничной оргпреступности, а также по обеспечению международной информационной безопасности. А ведь эти проблемы никуда не делись, но их принесли в жертву задаче "изолировать" Москву", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
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В миреЕвропаГерманияРоссияСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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