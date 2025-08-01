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Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины - РИА Новости, 01.08.2025
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00:14 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736019.html
Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины
Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины - РИА Новости, 01.08.2025
Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины
Намерение Запада нанести России "стратегическое поражение" руками киевского режима стало очевидным в 2021 году после отказа Вашингтона и Брюсселя от российских... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:14:00+03:00
2025-08-01T00:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Намерение Запада нанести России "стратегическое поражение" руками киевского режима стало очевидным в 2021 году после отказа Вашингтона и Брюсселя от российских предложений по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье министра "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете". В статье министра отмечается, что Вашингтон и Брюссель в декабре 2021 года высокомерно отвергли последнюю попытку России, представившей свои проекты документов, договориться о гарантиях безопасности. Как заявили западники, никто не смеет ограничивать расширение НАТО в том числе за счет Украины, отметил Лавров. "Если и были сомнения, то в тот момент их не осталось: натовцы уже подготовились нанести России "стратегическое поражение" руками приведенного ими к власти в 2014 году через кровавый госпереворот режима в Киеве, совершенный вопреки гарантиям Берлина, Варшавы и Парижа. Этот вывод чуть позже подтвердили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель, (экс-президент Франции Франсуа) Олланд и (экс-президент Украины Петр) Порошенко, публично признавшие, что их подписи под Минскими договоренностями февраля 2015 года, призванными положить конец развязанному Киевом конфликту на Донбассе, были ложью и нужны были лишь для того, чтобы накачать украинских нацистов оружием для войны против России", - подчеркнул в статье глава МИД РФ.
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вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, сергей лавров, нато, украина
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Сергей Лавров, НАТО, Украина
Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины

Лавров: натовцы к концу 2021 года хотели нанести России поражение руками Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Намерение Запада нанести России "стратегическое поражение" руками киевского режима стало очевидным в 2021 году после отказа Вашингтона и Брюсселя от российских предложений по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье министра "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".
В статье министра отмечается, что Вашингтон и Брюссель в декабре 2021 года высокомерно отвергли последнюю попытку России, представившей свои проекты документов, договориться о гарантиях безопасности. Как заявили западники, никто не смеет ограничивать расширение НАТО в том числе за счет Украины, отметил Лавров.
"Если и были сомнения, то в тот момент их не осталось: натовцы уже подготовились нанести России "стратегическое поражение" руками приведенного ими к власти в 2014 году через кровавый госпереворот режима в Киеве, совершенный вопреки гарантиям Берлина, Варшавы и Парижа. Этот вывод чуть позже подтвердили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель, (экс-президент Франции Франсуа) Олланд и (экс-президент Украины Петр) Порошенко, публично признавшие, что их подписи под Минскими договоренностями февраля 2015 года, призванными положить конец развязанному Киевом конфликту на Донбассе, были ложью и нужны были лишь для того, чтобы накачать украинских нацистов оружием для войны против России", - подчеркнул в статье глава МИД РФ.
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В миреРоссияВашингтон (штат)БрюссельСергей ЛавровНАТОУкраина
 
 
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