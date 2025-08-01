https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736019.html

Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины

Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины - РИА Новости, 01.08.2025

Лавров заявил о намерении Запада нанести России поражение руками Украины

Намерение Запада нанести России "стратегическое поражение" руками киевского режима стало очевидным в 2021 году после отказа Вашингтона и Брюсселя от российских... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:14:00+03:00

2025-08-01T00:14:00+03:00

2025-08-01T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Намерение Запада нанести России "стратегическое поражение" руками киевского режима стало очевидным в 2021 году после отказа Вашингтона и Брюсселя от российских предложений по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье министра "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете". В статье министра отмечается, что Вашингтон и Брюссель в декабре 2021 года высокомерно отвергли последнюю попытку России, представившей свои проекты документов, договориться о гарантиях безопасности. Как заявили западники, никто не смеет ограничивать расширение НАТО в том числе за счет Украины, отметил Лавров. "Если и были сомнения, то в тот момент их не осталось: натовцы уже подготовились нанести России "стратегическое поражение" руками приведенного ими к власти в 2014 году через кровавый госпереворот режима в Киеве, совершенный вопреки гарантиям Берлина, Варшавы и Парижа. Этот вывод чуть позже подтвердили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель, (экс-президент Франции Франсуа) Олланд и (экс-президент Украины Петр) Порошенко, публично признавшие, что их подписи под Минскими договоренностями февраля 2015 года, призванными положить конец развязанному Киевом конфликту на Донбассе, были ложью и нужны были лишь для того, чтобы накачать украинских нацистов оружием для войны против России", - подчеркнул в статье глава МИД РФ.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, сергей лавров, нато, украина