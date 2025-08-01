https://ria.ru/20250801/lavrov-2032735158.html

Запад попрал принцип нерушимости границ в 1990-е, заявил Лавров

Запад попрал принцип нерушимости границ в 1990-е, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2025

Запад попрал принцип нерушимости границ в 1990-е, заявил Лавров

Западные государства, начиная с Германии, попрали зафиксированный в Хельсинкском акте принцип нерушимости границ еще в 1990-е годы при признании независимости... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:07:00+03:00

2025-08-01T00:07:00+03:00

2025-08-01T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Западные государства, начиная с Германии, попрали зафиксированный в Хельсинкском акте принцип нерушимости границ еще в 1990-е годы при признании независимости Словении и Хорватии, в одностороннем порядке вышедших из Югославии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, об этом он написал в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" в "Российской газете". "Принцип нерушимости границ был попран с односторонним отделением Словении и Хорватии от Югославии в 1991 году и признанием их независимости сначала Германией, презревшей евросоюзовскую и натовскую дисциплину, а затем и всем Западом", - говорится в статье министра. Глава МИД России при этом отметил, что западные государства выворачивали с выгодой для себя или вовсе не соблюдали и другие принципы ОБСЕ. "Уважать принципы Хельсинки сами страны НАТО и ЕС считали для себя обузой, но при этом принуждали других к их избирательному исполнению – в той мере, в какой это отвечало интересам Запада. Ради этих целей в жертву приносилось и правило консенсуса", - подчеркнул он. Хельсинкский акт (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) был подписан 1 августа 1975 года. Именно этот документ стал основой для создания ОБСЕ.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997369622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, словения, хорватия, сергей лавров, обсе, нато, евросоюз