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Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом - РИА Новости, 01.08.2025
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06:12 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kuzbass-2032754926.html
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом - РИА Новости, 01.08.2025
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом
Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:12:00+03:00
2025-08-01T06:12:00+03:00
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Бывший министр здравоохранения Кузбасса Беглов обвиняется во взятках. "(Оставлен под арестом - ред.) до 7 ноября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Беглову. Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым. По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.
https://ria.ru/20250530/sud-2019898708.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом

Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом до 7 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Бывший министр здравоохранения Кузбасса Беглов обвиняется во взятках.
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"(Оставлен под арестом - ред.) до 7 ноября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Беглову.
Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.
По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.
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