https://ria.ru/20250801/kuzbass-2032754926.html
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом - РИА Новости, 01.08.2025
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом
Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:12:00+03:00
2025-08-01T06:12:00+03:00
2025-08-01T06:12:00+03:00
происшествия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Бывший министр здравоохранения Кузбасса Беглов обвиняется во взятках. "(Оставлен под арестом - ред.) до 7 ноября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Беглову. Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым. По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.
https://ria.ru/20250530/sud-2019898708.html
https://ria.ru/20241226/arest-1991513098.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом
Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом до 7 ноября
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Бывший министр здравоохранения Кузбасса Беглов обвиняется во взятках.
"(Оставлен под арестом - ред.) до 7 ноября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Беглову.
Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово
отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым.
По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.