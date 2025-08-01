https://ria.ru/20250801/kuzbass-2032754926.html

Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом

Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом - РИА Новости, 01.08.2025

Экс-министра здравоохранения Кузбасса оставили под арестом

Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:12:00+03:00

2025-08-01T06:12:00+03:00

2025-08-01T06:12:00+03:00

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово оставил под арестом до 7 ноября бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, обвиняемого во взятках в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Бывший министр здравоохранения Кузбасса Беглов обвиняется во взятках. "(Оставлен под арестом - ред.) до 7 ноября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Беглову. Объединенный пресс-центр судов региона ранее сообщал, что Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест руководителя обособленного подразделения в Кемерово ООО "Медтрейд – СРЦ" по делу о даче взятки министру Беглову. Взятка предназначалась за способствование в заключении договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство в деятельности индивидуального предпринимателя и юридических лиц, представляемых обвиняемым. По данным следствия, Беглов признал свою вину частично.

https://ria.ru/20250530/sud-2019898708.html

https://ria.ru/20241226/arest-1991513098.html

кемерово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово