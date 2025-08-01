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В Крыму предупредили об угрозе схода селей
В Крыму предупредили об угрозе схода селей - РИА Новости, 01.08.2025
В Крыму предупредили об угрозе схода селей
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Крыму, существует угроза схода селей, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:19:00+03:00
2025-08-01T15:19:00+03:00
2025-08-01T15:19:00+03:00
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Крыму, существует угроза схода селей, сообщает крымское главное управление МЧС РФ. "Штормовое предупреждение на 3-4 августа. Днем 3 августа, ночью 4 августа в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В бассейнах отдельных селевых рек возможны подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м и угроза схода селей", - говорится в сообщении. Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий. "Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в ведомстве. Спасатели также призвали туристов на период действия штормового предупреждения воздержаться от дикого отдыха с палаткой.
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Крыму предупредили об угрозе схода селей
МЧС предупредило крымчан об угрозе схода селей