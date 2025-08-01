https://ria.ru/20250801/krokus-2032749819.html

Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся

Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся - РИА Новости, 01.08.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся

Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:38:00+03:00

2025-08-01T04:38:00+03:00

2025-08-01T04:38:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Войдя в КЗ (концертный зал - ред.), они начали расстреливать посетителей концерта, среди который были дети ... по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали", - указано в материалах. Отмечается, что роли среди исполнителей теракта были распределены заранее: Далерджон Мирзоев должен был идти позади Шамсидина Фаридуни и "добивать ножом раненых посетителей". "В случае ранения или смерти Фаридуни, он должен был забрать его оружие и продолжить убивать посетителей", - уточняется в документах. Также он должен был поджечь концертный зал. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html

https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, крокус сити холл