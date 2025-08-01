https://ria.ru/20250801/krokus-2032749819.html
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся - РИА Новости, 01.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся
Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:38:00+03:00
2025-08-01T04:38:00+03:00
2025-08-01T04:38:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Войдя в КЗ (концертный зал - ред.), они начали расстреливать посетителей концерта, среди который были дети ... по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали", - указано в материалах. Отмечается, что роли среди исполнителей теракта были распределены заранее: Далерджон Мирзоев должен был идти позади Шамсидина Фаридуни и "добивать ножом раненых посетителей". "В случае ранения или смерти Фаридуни, он должен был забрать его оружие и продолжить убивать посетителей", - уточняется в документах. Также он должен был поджечь концертный зал. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html
https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся
Исполнители теракта в Крокусе специально искали прятавшихся, чтобы убить
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Войдя в КЗ (концертный зал - ред.), они начали расстреливать посетителей концерта, среди который были дети ... по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали", - указано в материалах.
Отмечается, что роли среди исполнителей теракта были распределены заранее: Далерджон Мирзоев должен был идти позади Шамсидина Фаридуни и "добивать ножом раненых посетителей".
"В случае ранения или смерти Фаридуни, он должен был забрать его оружие и продолжить убивать посетителей", - уточняется в документах. Также он должен был поджечь концертный зал.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.