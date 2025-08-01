Рейтинг@Mail.ru
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:38 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/krokus-2032749819.html
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся - РИА Новости, 01.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся
Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:38:00+03:00
2025-08-01T04:38:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596132_0:293:2892:1920_1920x0_80_0_0_0c16326fc4391d3f4e58424a0845622b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Войдя в КЗ (концертный зал - ред.), они начали расстреливать посетителей концерта, среди который были дети ... по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали", - указано в материалах. Отмечается, что роли среди исполнителей теракта были распределены заранее: Далерджон Мирзоев должен был идти позади Шамсидина Фаридуни и "добивать ножом раненых посетителей". "В случае ранения или смерти Фаридуни, он должен был забрать его оружие и продолжить убивать посетителей", - уточняется в документах. Также он должен был поджечь концертный зал. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html
https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596132_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75777847f4c2d19f5987025164c5edd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Исполнители теракта в "Крокусе" специально искали прятавшихся

Исполнители теракта в Крокусе специально искали прятавшихся, чтобы убить

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намеренно искали прятавшихся от них посетителей и расстреливали, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Войдя в КЗ (концертный зал - ред.), они начали расстреливать посетителей концерта, среди который были дети ... по пути убивали посетителей. Люди в панике прятались от них, но они продолжали их убивать. Прятавшихся искали и также расстреливали", - указано в материалах.
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" сбил людей умышленно
Вчера, 03:57
Отмечается, что роли среди исполнителей теракта были распределены заранее: Далерджон Мирзоев должен был идти позади Шамсидина Фаридуни и "добивать ножом раненых посетителей".
"В случае ранения или смерти Фаридуни, он должен был забрать его оружие и продолжить убивать посетителей", - уточняется в документах. Также он должен был поджечь концертный зал.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Теракт в "Крокусе" совершили ради денег, говорится в материалах дела
Вчера, 03:44
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала