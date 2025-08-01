https://ria.ru/20250801/kriminal-2032600557.html

"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой

"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой - РИА Новости, 01.08.2025

"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой

В Боровском районе Калужской области продолжаются рейды и массовые задержания мигрантов. Причина — преступление сексуального характера, совершенное детьми... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Боровском районе Калужской области продолжаются рейды и массовые задержания мигрантов. Причина — преступление сексуального характера, совершенное детьми приезжих. По мнению местных, его могли предотвратить, однако чиновники уверяют: никаких предпосылок не было. РИА Новости разбиралось в ситуации.Народный сходНа днях жители деревни Кривское уже во второй раз собрались возле местной администрации. Поводом стало преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс не только в регионе, но и в стране.В 20-х числах июля в местных пабликах, а потом уже в СМИ, в том числе федеральных, появилась новость: двое детей мигрантов девяти и 11 лет надругались над гулявшей во дворе четырехлетней девочкой. Подозреваемые, как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, — "дети граждан Таджикистана, которые, как выяснилось, находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания".Уголовное дело возбудили по статье 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера". Однако привлечь к уголовной ответственности иностранцев в любом случае не получится — они не достигли 14-летнего возраста."По решению суда фигуранты помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители — в Центр временного содержания иностранных граждан, пока рассматривается вопрос об их депортации, — сообщили в СУ СКР по Калужской области. — Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. С ее участием проведены необходимые следственные действия, а также специалистом оказана психологическая помощь".Плохое поведениеПо словам жителей Кривского, на одного из задержанных уже жаловались, однако меры никто не принял. "Год назад этот парень затащил девочку в туалет и уже успел стянуть трусы, но его остановили другие ученики, — рассказывает мать одной из школьниц Елена (имя изменено по ее просьбе). — Директор же не сообщила об этом ни в полицию, ни в Министерство образования, тем самым скрыв преступление".Далее, по словам Елены и Сергея — отца другого ученика, администрация школы отдала родителям мигранта документы, и те сразу уехали на родину. Но спустя некоторое время вернулись уже под другими именами."Директор приняла их обратно, — продолжает Елена. — Хотя, кроме случая с раздеванием в туалете, на мигранта было еще около 20 жалоб, где в том числе упоминались приставания к девочкам. Уже после недавнего нашумевшего инцидента я позвонила в боровский отдел образования и поинтересовалась, в курсе ли они, что подозреваемый вытворял в школе. Там сообщили, что ничего не слышали".Директор школы Елена Селезнева обвинения отрицает и уверяет, что никакого "раздевания в туалете" не было."Во всяком случае, я так и не смогла найти ни "пострадавшую" девочку, о которой все сейчас говорят, ни ее родителей, — говорит Селезнева. — Этот парень пришел к нам в первый класс в сентябре 2024-го, он старше сверстников на несколько лет. Письменная жалоба, что ребенок толкает детей, портит вещи и срывает уроки, была одна и поступила лишь 5 февраля. Вскоре в школу пришел отец мальчика и сообщил, что не справляется с ним, поэтому принял решение вернуться на родину. Уехали или нет, не знаю, но с тех пор никого из членов семьи в школе не было".Инициативная группаТак или иначе, все это привело к массовым недовольствам, и сразу после резонансного преступления несколько жителей поселка пришли к местной администрации, чтобы пообщаться с главой. "Мы ждали 20 минут, а потом он вышел и заявил: "Что вы здесь делаете, ничего же не случилось", — объясняет Елена. — А на второе собрание и вовсе вызвал сотрудников Росгвардии для своей охраны и показался лишь после их прибытия".Глава сельского поселения деревни Кривское Эльдар Абасов, в свою очередь, уверяет, что ничего подобного не говорил, а люди просто исковеркали его слова."Сейчас идет следствие, и комментировать ситуацию с девочкой можно будет после решения суда, — объяснил Абасов в разговоре с корреспондентом РИА Новости. — Согласен, история резонансная, но это не имело системного характера: люди не писали месяцами и годами жалобы, на которые никто не реагировал. Шла обычная жизнь, потом что-то взбрело этим малолеткам в голову. Правоохранительные органы сработали быстро и моментально всех задержали, поэтому не стоит устраивать провокации и спекулировать".Что касается ситуации в школе, то, по словам главы Кривского, там недавно провели проверку. Чтобы узнать результаты, посоветовал обратиться в Министерство образования. При этом выразил большие сомнения по поводу правдивости утверждения родителей о приставании мигранта к девочке в школьном туалете."Да, кто-то выражал недовольство, но с людьми встретились, побеседовали и создали инициативную группу, чтобы в дальнейшем информировать их о том, как развиваются события, — говорит глава поселения. — А для этого сперва надо получить официальную информацию от компетентных органов".Также, по его словам, на встрече обсудили, как привлечь людей в добровольную народную дружину, где сейчас числятся всего шесть человек, хотя для полноценного функционирования необходимо как минимум 30. В ближайшее время Абасов намерен опять пообщаться с инициативной группой.Серьезная проблемаДобавим, что ситуация с мигрантами в Калужской области остается напряженной. "Мы уже несколько лет ведем работу по искоренению незаконной миграции в нашем регионе, — сообщил губернатор Владислав Шапша. — За три года удалось снизить количество мигрантов на 50,9 процента. Но случай в Кривском показывает, что где-то система пока работает неоптимально".Сотрудники СК тем временем возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз — по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвинения, вероятно, предъявят родителям хулиганов. Ситуацию с их депортацией также пообещали проконтролировать."Управлением МВД России по Калужской области во взаимодействии с миграционной службой принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств их нахождения на территории страны, а также законных представителей и иных членов их семей, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. — Те, кто находился с нарушением миграционного законодательства, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение. В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в будущем".В полиции добавили, что следственные органы возбудили уголовное дело, а высылку нелегалов из России решили отложить до тех пор, пока не определят их процессуальный статус.

https://ria.ru/20240808/kriminal-1964714082.html

https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html

https://ria.ru/20240401/kriminal-1936695197.html

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Михаил Кевхиев

происшествия, калужская область, россия, калуга, владислав шапша, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)