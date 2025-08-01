https://ria.ru/20250801/kriminal-2032600557.html
"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой
"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой - РИА Новости, 01.08.2025
"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой
В Боровском районе Калужской области продолжаются рейды и массовые задержания мигрантов. Причина — преступление сексуального характера, совершенное детьми... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:00:00+03:00
2025-08-01T08:00:00+03:00
2025-08-01T08:02:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
калуга
владислав шапша
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Боровском районе Калужской области продолжаются рейды и массовые задержания мигрантов. Причина — преступление сексуального характера, совершенное детьми приезжих. По мнению местных, его могли предотвратить, однако чиновники уверяют: никаких предпосылок не было. РИА Новости разбиралось в ситуации.Народный сходНа днях жители деревни Кривское уже во второй раз собрались возле местной администрации. Поводом стало преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс не только в регионе, но и в стране.В 20-х числах июля в местных пабликах, а потом уже в СМИ, в том числе федеральных, появилась новость: двое детей мигрантов девяти и 11 лет надругались над гулявшей во дворе четырехлетней девочкой. Подозреваемые, как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, — "дети граждан Таджикистана, которые, как выяснилось, находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания".Уголовное дело возбудили по статье 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера". Однако привлечь к уголовной ответственности иностранцев в любом случае не получится — они не достигли 14-летнего возраста."По решению суда фигуранты помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители — в Центр временного содержания иностранных граждан, пока рассматривается вопрос об их депортации, — сообщили в СУ СКР по Калужской области. — Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. С ее участием проведены необходимые следственные действия, а также специалистом оказана психологическая помощь".Плохое поведениеПо словам жителей Кривского, на одного из задержанных уже жаловались, однако меры никто не принял. "Год назад этот парень затащил девочку в туалет и уже успел стянуть трусы, но его остановили другие ученики, — рассказывает мать одной из школьниц Елена (имя изменено по ее просьбе). — Директор же не сообщила об этом ни в полицию, ни в Министерство образования, тем самым скрыв преступление".Далее, по словам Елены и Сергея — отца другого ученика, администрация школы отдала родителям мигранта документы, и те сразу уехали на родину. Но спустя некоторое время вернулись уже под другими именами."Директор приняла их обратно, — продолжает Елена. — Хотя, кроме случая с раздеванием в туалете, на мигранта было еще около 20 жалоб, где в том числе упоминались приставания к девочкам. Уже после недавнего нашумевшего инцидента я позвонила в боровский отдел образования и поинтересовалась, в курсе ли они, что подозреваемый вытворял в школе. Там сообщили, что ничего не слышали".Директор школы Елена Селезнева обвинения отрицает и уверяет, что никакого "раздевания в туалете" не было."Во всяком случае, я так и не смогла найти ни "пострадавшую" девочку, о которой все сейчас говорят, ни ее родителей, — говорит Селезнева. — Этот парень пришел к нам в первый класс в сентябре 2024-го, он старше сверстников на несколько лет. Письменная жалоба, что ребенок толкает детей, портит вещи и срывает уроки, была одна и поступила лишь 5 февраля. Вскоре в школу пришел отец мальчика и сообщил, что не справляется с ним, поэтому принял решение вернуться на родину. Уехали или нет, не знаю, но с тех пор никого из членов семьи в школе не было".Инициативная группаТак или иначе, все это привело к массовым недовольствам, и сразу после резонансного преступления несколько жителей поселка пришли к местной администрации, чтобы пообщаться с главой. "Мы ждали 20 минут, а потом он вышел и заявил: "Что вы здесь делаете, ничего же не случилось", — объясняет Елена. — А на второе собрание и вовсе вызвал сотрудников Росгвардии для своей охраны и показался лишь после их прибытия".Глава сельского поселения деревни Кривское Эльдар Абасов, в свою очередь, уверяет, что ничего подобного не говорил, а люди просто исковеркали его слова."Сейчас идет следствие, и комментировать ситуацию с девочкой можно будет после решения суда, — объяснил Абасов в разговоре с корреспондентом РИА Новости. — Согласен, история резонансная, но это не имело системного характера: люди не писали месяцами и годами жалобы, на которые никто не реагировал. Шла обычная жизнь, потом что-то взбрело этим малолеткам в голову. Правоохранительные органы сработали быстро и моментально всех задержали, поэтому не стоит устраивать провокации и спекулировать".Что касается ситуации в школе, то, по словам главы Кривского, там недавно провели проверку. Чтобы узнать результаты, посоветовал обратиться в Министерство образования. При этом выразил большие сомнения по поводу правдивости утверждения родителей о приставании мигранта к девочке в школьном туалете."Да, кто-то выражал недовольство, но с людьми встретились, побеседовали и создали инициативную группу, чтобы в дальнейшем информировать их о том, как развиваются события, — говорит глава поселения. — А для этого сперва надо получить официальную информацию от компетентных органов".Также, по его словам, на встрече обсудили, как привлечь людей в добровольную народную дружину, где сейчас числятся всего шесть человек, хотя для полноценного функционирования необходимо как минимум 30. В ближайшее время Абасов намерен опять пообщаться с инициативной группой.Серьезная проблемаДобавим, что ситуация с мигрантами в Калужской области остается напряженной. "Мы уже несколько лет ведем работу по искоренению незаконной миграции в нашем регионе, — сообщил губернатор Владислав Шапша. — За три года удалось снизить количество мигрантов на 50,9 процента. Но случай в Кривском показывает, что где-то система пока работает неоптимально".Сотрудники СК тем временем возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз — по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвинения, вероятно, предъявят родителям хулиганов. Ситуацию с их депортацией также пообещали проконтролировать."Управлением МВД России по Калужской области во взаимодействии с миграционной службой принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств их нахождения на территории страны, а также законных представителей и иных членов их семей, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. — Те, кто находился с нарушением миграционного законодательства, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение. В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в будущем".В полиции добавили, что следственные органы возбудили уголовное дело, а высылку нелегалов из России решили отложить до тех пор, пока не определят их процессуальный статус.
https://ria.ru/20240808/kriminal-1964714082.html
https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html
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происшествия, калужская область, россия, калуга, владислав шапша, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Россия, Калуга, Владислав Шапша, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Боровском районе Калужской области продолжаются рейды и массовые задержания мигрантов. Причина — преступление сексуального характера, совершенное детьми приезжих. По мнению местных, его могли предотвратить, однако чиновники уверяют: никаких предпосылок не было. РИА Новости разбиралось в ситуации.
На днях жители деревни Кривское уже во второй раз собрались возле местной администрации. Поводом стало преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс не только в регионе, но и в стране.
В 20-х числах июля в местных пабликах, а потом уже в СМИ, в том числе федеральных, появилась новость: двое детей мигрантов девяти и 11 лет надругались над гулявшей во дворе четырехлетней девочкой. Подозреваемые, как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, — "дети граждан Таджикистана, которые, как выяснилось, находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания".
Уголовное дело возбудили по статье 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера". Однако привлечь к уголовной ответственности иностранцев в любом случае не получится — они не достигли 14-летнего возраста.
"По решению суда фигуранты помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители — в Центр временного содержания иностранных граждан, пока рассматривается вопрос об их депортации, — сообщили в СУ СКР по Калужской области. — Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. С ее участием проведены необходимые следственные действия, а также специалистом оказана психологическая помощь".
По словам жителей Кривского, на одного из задержанных уже жаловались, однако меры никто не принял. "Год назад этот парень затащил девочку в туалет и уже успел стянуть трусы, но его остановили другие ученики, — рассказывает мать одной из школьниц Елена (имя изменено по ее просьбе). — Директор же не сообщила об этом ни в полицию, ни в Министерство образования, тем самым скрыв преступление".
Далее, по словам Елены и Сергея — отца другого ученика, администрация школы отдала родителям мигранта документы, и те сразу уехали на родину. Но спустя некоторое время вернулись уже под другими именами.
"Директор приняла их обратно, — продолжает Елена. — Хотя, кроме случая с раздеванием в туалете, на мигранта было еще около 20 жалоб, где в том числе упоминались приставания к девочкам. Уже после недавнего нашумевшего инцидента я позвонила в боровский отдел образования и поинтересовалась, в курсе ли они, что подозреваемый вытворял в школе. Там сообщили, что ничего не слышали".
Директор школы Елена Селезнева обвинения отрицает и уверяет, что никакого "раздевания в туалете" не было.
"Во всяком случае, я так и не смогла найти ни "пострадавшую" девочку, о которой все сейчас говорят, ни ее родителей, — говорит Селезнева. — Этот парень пришел к нам в первый класс в сентябре 2024-го, он старше сверстников на несколько лет. Письменная жалоба, что ребенок толкает детей, портит вещи и срывает уроки, была одна и поступила лишь 5 февраля. Вскоре в школу пришел отец мальчика и сообщил, что не справляется с ним, поэтому принял решение вернуться на родину. Уехали или нет, не знаю, но с тех пор никого из членов семьи в школе не было".
Так или иначе, все это привело к массовым недовольствам, и сразу после резонансного преступления несколько жителей поселка пришли к местной администрации, чтобы пообщаться с главой. "Мы ждали 20 минут, а потом он вышел и заявил: "Что вы здесь делаете, ничего же не случилось", — объясняет Елена. — А на второе собрание и вовсе вызвал сотрудников Росгвардии для своей охраны и показался лишь после их прибытия".
Глава сельского поселения деревни Кривское Эльдар Абасов, в свою очередь, уверяет, что ничего подобного не говорил, а люди просто исковеркали его слова.
"Сейчас идет следствие, и комментировать ситуацию с девочкой можно будет после решения суда, — объяснил Абасов в разговоре с корреспондентом РИА Новости. — Согласен, история резонансная, но это не имело системного характера: люди не писали месяцами и годами жалобы, на которые никто не реагировал. Шла обычная жизнь, потом что-то взбрело этим малолеткам в голову. Правоохранительные органы сработали быстро и моментально всех задержали, поэтому не стоит устраивать провокации и спекулировать".
Что касается ситуации в школе, то, по словам главы Кривского, там недавно провели проверку. Чтобы узнать результаты, посоветовал обратиться в Министерство образования. При этом выразил большие сомнения по поводу правдивости утверждения родителей о приставании мигранта к девочке в школьном туалете.
"Да, кто-то выражал недовольство, но с людьми встретились, побеседовали и создали инициативную группу, чтобы в дальнейшем информировать их о том, как развиваются события, — говорит глава поселения. — А для этого сперва надо получить официальную информацию от компетентных органов".
Также, по его словам, на встрече обсудили, как привлечь людей в добровольную народную дружину, где сейчас числятся всего шесть человек, хотя для полноценного функционирования необходимо как минимум 30. В ближайшее время Абасов намерен опять пообщаться с инициативной группой.
Добавим, что ситуация с мигрантами в Калужской области остается напряженной. "Мы уже несколько лет ведем работу по искоренению незаконной миграции в нашем регионе, — сообщил губернатор Владислав Шапша. — За три года удалось снизить количество мигрантов на 50,9 процента. Но случай в Кривском показывает, что где-то система пока работает неоптимально".
Сотрудники СК тем временем возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз — по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвинения, вероятно, предъявят родителям хулиганов. Ситуацию с их депортацией также пообещали проконтролировать.
"Управлением МВД России по Калужской области во взаимодействии с миграционной службой принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств их нахождения на территории страны, а также законных представителей и иных членов их семей, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. — Те, кто находился с нарушением миграционного законодательства, привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение. В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в будущем".
В полиции добавили, что следственные органы возбудили уголовное дело, а высылку нелегалов из России решили отложить до тех пор, пока не определят их процессуальный статус.