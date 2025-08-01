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В Красноярске арестовали проректора медуниверситета по делу о хищении

В Красноярске арестовали проректора медуниверситета по делу о хищении - РИА Новости, 01.08.2025

В Красноярске арестовали проректора медуниверситета по делу о хищении

Проректора по экономике и финансам медицинского университета Красноярска арестовали на 2 месяца по делу о хищении стимулирующих выплат сотрудников, сообщило... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:49:00+03:00

2025-08-01T13:49:00+03:00

2025-08-01T14:05:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Проректора по экономике и финансам медицинского университета Красноярска арестовали на 2 месяца по делу о хищении стимулирующих выплат сотрудников, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Сегодня Центральным районным судом города Красноярска проректору по экономике и финансам одного из университетов краевого центра, обвиняемому в хищении стимулирующих выплат сотрудников, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 30 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. В четверг ведомство сообщало о его задержании и заявляло, что в 2022 году проректор по экономике и финансам вступил в преступный сговор с проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике с целью хищения стимулирующих выплат, предназначенных для сотрудников университета. Согласно информации следствия, в период с 2022 по 2024 год проректор по учебной работе давала указания о начислении премий своим подчиненным и обеспечивала сбор необходимых документов, а проректор по экономике и финансам утверждал выплаты. Полученные деньги сотрудники университета, введенные в заблуждение относительно использования премий для нужд учебного заведения, передавали фигурантам дела, сообщало следственное управление. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что речь идет о проректоре Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Михаиле Кулешко. В начале апреля была арестована проректор по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике Красноярского государственного медуниверситета Ирина Соловьева. Она обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения. В конце мая Соловьевой заменили заключение под стражей на домашний арест.

https://ria.ru/20250724/sud-2031269300.html

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происшествия, красноярск, россия, красноярский край