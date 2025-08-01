"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Telegraph: взятие Красноармейска под контроль стало вопросом времени
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Темпы российского наступления позволяют утверждать, что Красноармейск возьмут под контроль, пишет британская газета Telegraph.
"Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. Российские войска расположены по периметру города, и в некоторых сообщениях указывается, что подразделения уже были замечены внутри", — указано в статье.
В материале также отмечается, что в последнее время успехи российских бойцов на Красноармейском направлении сильно давят на моральное состояние ВСУ. Согласно данным газеты, армия успешно выявляет и атакует слабые места украинской обороны, а беспилотники создают постоянное напряжение у боевиков.
"Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий. Многие подали заявления о переводе в другие бригады, но этот процесс настолько погряз в бюрократии, что немногие решаются на это, если только они по-настоящему не отчаялись", — заключило издание.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск и готовят силы для расширения наступления. Он также добавил, что силы группировки "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и зажимает его в клещи севернее Димитрова и Красноармейска, отрезая пути снабжения ВСУ.