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"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР - РИА Новости, 01.08.2025
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02:10 01.08.2025 (обновлено: 05:04 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html
"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР
"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР - РИА Новости, 01.08.2025
"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Темпы российского наступления позволяют утверждать, что Красноармейск возьмут под контроль, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:10:00+03:00
2025-08-01T05:04:00+03:00
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Темпы российского наступления позволяют утверждать, что Красноармейск возьмут под контроль, пишет британская газета Telegraph."Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. Российские войска расположены по периметру города, и в некоторых сообщениях указывается, что подразделения уже были замечены внутри", — указано в статье.В материале также отмечается, что в последнее время успехи российских бойцов на Красноармейском направлении сильно давят на моральное состояние ВСУ. Согласно данным газеты, армия успешно выявляет и атакует слабые места украинской обороны, а беспилотники создают постоянное напряжение у боевиков."Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий. Многие подали заявления о переводе в другие бригады, но этот процесс настолько погряз в бюрократии, что немногие решаются на это, если только они по-настоящему не отчаялись", — заключило издание.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск и готовят силы для расширения наступления. Он также добавил, что силы группировки "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и зажимает его в клещи севернее Димитрова и Красноармейска, отрезая пути снабжения ВСУ.
https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html
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красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР

Telegraph: взятие Красноармейска под контроль стало вопросом времени

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Темпы российского наступления позволяют утверждать, что Красноармейск возьмут под контроль, пишет британская газета Telegraph.
"Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. Российские войска расположены по периметру города, и в некоторых сообщениях указывается, что подразделения уже были замечены внутри", — указано в статье.
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В материале также отмечается, что в последнее время успехи российских бойцов на Красноармейском направлении сильно давят на моральное состояние ВСУ. Согласно данным газеты, армия успешно выявляет и атакует слабые места украинской обороны, а беспилотники создают постоянное напряжение у боевиков.
"Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий. Многие подали заявления о переводе в другие бригады, но этот процесс настолько погряз в бюрократии, что немногие решаются на это, если только они по-настоящему не отчаялись", — заключило издание.

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск и готовят силы для расширения наступления. Он также добавил, что силы группировки "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и зажимает его в клещи севернее Димитрова и Красноармейска, отрезая пути снабжения ВСУ.
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