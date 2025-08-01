https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html

"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР

"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР - РИА Новости, 01.08.2025

"Перспективы мрачные": на Западе заявили о ЧП с ВСУ в ключевом городе в ДНР

Темпы российского наступления позволяют утверждать, что Красноармейск возьмут под контроль, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:10:00+03:00

2025-08-01T02:10:00+03:00

2025-08-01T05:04:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Темпы российского наступления позволяют утверждать, что Красноармейск возьмут под контроль, пишет британская газета Telegraph."Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. Российские войска расположены по периметру города, и в некоторых сообщениях указывается, что подразделения уже были замечены внутри", — указано в статье.В материале также отмечается, что в последнее время успехи российских бойцов на Красноармейском направлении сильно давят на моральное состояние ВСУ. Согласно данным газеты, армия успешно выявляет и атакует слабые места украинской обороны, а беспилотники создают постоянное напряжение у боевиков."Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий. Многие подали заявления о переводе в другие бригады, но этот процесс настолько погряз в бюрократии, что немногие решаются на это, если только они по-настоящему не отчаялись", — заключило издание.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск "зацепились" за Красноармейск и готовят силы для расширения наступления. Он также добавил, что силы группировки "Юг" силами 51-й армии сейчас атакует противника и зажимает его в клещи севернее Димитрова и Красноармейска, отрезая пути снабжения ВСУ.

https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия