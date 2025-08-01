https://ria.ru/20250801/kosmos-2032926514.html

НАСА: Россия и США должны сотрудничать для сведения МКС с орбиты

НАСА: Россия и США должны сотрудничать для сведения МКС с орбиты - РИА Новости, 01.08.2025

НАСА: Россия и США должны сотрудничать для сведения МКС с орбиты

Россия и США должны сотрудничать для сведения МКС с орбиты, заявил замглавы НАСА Кен Бауэрсокс. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:47:00+03:00

2025-08-01T23:47:00+03:00

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Россия и США должны сотрудничать для сведения МКС с орбиты, заявил замглавы НАСА Кен Бауэрсокс. "Она (МКС - ред.) требует работы всех партнеров, особенно России и Америки, которые должны иметь возможность сотрудничать для сведения (МКС - ред.) с орбиты", – сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировала НАСА. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции, сообщал, что сведение международной космической станции с орбиты будет производиться до 2030 года включительно. РФ продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. При этом остальные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года. По словам главы "Роскосмоса", проект программы сведения МКС с орбиты разработан, этот процесс займёт около 2,5 лет.

https://ria.ru/20250801/bakanov-2032765227.html

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в мире, россия, сша, америка, дмитрий баканов, наса, роскосмос