https://ria.ru/20250801/koronavirus-2032747866.html

Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса

Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 01.08.2025

Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса

Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:01:00+03:00

2025-08-01T04:01:00+03:00

2025-08-01T04:01:00+03:00

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть готовыми к разным сценариям развития событий, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день мы таких рисков не видим. Но коронавирус есть, он мутирует, и поэтому надо быть готовыми к различному развитию событий", - ответила Попова на вопрос о том, может ли эпидситуация по коронавирусу вернуться к пандемийным показателям. Как отметила глава ведомства, Роспотребнадзор отслеживает эпидситуацию как в России, так и за рубежом. "Для того, чтобы быть во всеоружии, мы проводим очень глубокий мониторинг эпидситуации и в нашей стране, и за рубежом, осуществляем геномный и иммунологический эпиднадзор", - пояснила она.

https://ria.ru/20250724/moskva-2031198627.html

https://ria.ru/20250723/rospotrebnadzor-2030873086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19