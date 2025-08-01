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Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 01.08.2025
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04:01 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/koronavirus-2032747866.html
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 01.08.2025
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:01:00+03:00
2025-08-01T04:01:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть готовыми к разным сценариям развития событий, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день мы таких рисков не видим. Но коронавирус есть, он мутирует, и поэтому надо быть готовыми к различному развитию событий", - ответила Попова на вопрос о том, может ли эпидситуация по коронавирусу вернуться к пандемийным показателям. Как отметила глава ведомства, Роспотребнадзор отслеживает эпидситуацию как в России, так и за рубежом. "Для того, чтобы быть во всеоружии, мы проводим очень глубокий мониторинг эпидситуации и в нашей стране, и за рубежом, осуществляем геномный и иммунологический эпиднадзор", - пояснила она.
https://ria.ru/20250724/moskva-2031198627.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса

Попова не видит рисков возврата COVID к показателям пандемии

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть готовыми к разным сценариям развития событий, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день мы таких рисков не видим. Но коронавирус есть, он мутирует, и поэтому надо быть готовыми к различному развитию событий", - ответила Попова на вопрос о том, может ли эпидситуация по коронавирусу вернуться к пандемийным показателям.
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Как отметила глава ведомства, Роспотребнадзор отслеживает эпидситуацию как в России, так и за рубежом.
"Для того, чтобы быть во всеоружии, мы проводим очень глубокий мониторинг эпидситуации и в нашей стране, и за рубежом, осуществляем геномный и иммунологический эпиднадзор", - пояснила она.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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