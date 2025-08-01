https://ria.ru/20250801/koronavirus-2032747866.html
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 01.08.2025
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:01:00+03:00
2025-08-01T04:01:00+03:00
2025-08-01T04:01:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор сейчас не видит рисков возвращения эпидситуации по коронавирусу в России к значениям времен пандемии, но поскольку вирус мутирует, надо быть готовыми к разным сценариям развития событий, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день мы таких рисков не видим. Но коронавирус есть, он мутирует, и поэтому надо быть готовыми к различному развитию событий", - ответила Попова на вопрос о том, может ли эпидситуация по коронавирусу вернуться к пандемийным показателям. Как отметила глава ведомства, Роспотребнадзор отслеживает эпидситуацию как в России, так и за рубежом. "Для того, чтобы быть во всеоружии, мы проводим очень глубокий мониторинг эпидситуации и в нашей стране, и за рубежом, осуществляем геномный и иммунологический эпиднадзор", - пояснила она.
https://ria.ru/20250724/moskva-2031198627.html
https://ria.ru/20250723/rospotrebnadzor-2030873086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова оценила вероятность новой пандемии коронавируса
Попова не видит рисков возврата COVID к показателям пандемии