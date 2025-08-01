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Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС

Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС - РИА Новости, 01.08.2025

Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС

Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:49:00+03:00

2025-08-01T18:49:00+03:00

2025-08-01T19:33:00+03:00

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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 1 авг — РИА Новости, Алексей Алексеев. Российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде, сообщил корреспондент РИА Новости. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. Изначально запуск планировался на четверг, 31 июля, но из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Запуск проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

https://ria.ru/20250801/bakanov-2032765227.html

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японское агентство аэрокосмических исследований, роскосмос, наса, космос - риа наука, в мире