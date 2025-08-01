https://ria.ru/20250801/kontrabanda-2032756435.html

В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса

В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса - РИА Новости, 01.08.2025

В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса

Двух участников контрабанды леса стоимостью более 360 миллионов рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:33:00+03:00

2025-08-01T06:33:00+03:00

2025-08-01T06:33:00+03:00

происшествия

петровск-забайкальский

забайкальский край

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух участников контрабанды леса стоимостью более 360 миллионов рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Объем незаконно экспортированной древесины составил 41 тысячу кубических метров стоимостью 361 миллион рублей.... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что двое фигурантов обвиняются по статьям о приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины; о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, а также по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой. По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы обвиняемые, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц занимались скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, и вывозили лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС. В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела рассмотрит Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края. Производство по уголовному делу в отношении других участников организованной группы продолжается.

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петровск-забайкальский

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край