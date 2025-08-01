В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса
В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса на 361 миллион рублей
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух участников контрабанды леса стоимостью более 360 миллионов рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Объем незаконно экспортированной древесины составил 41 тысячу кубических метров стоимостью 361 миллион рублей.... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что двое фигурантов обвиняются по статьям о приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины; о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, а также по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой.
По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы обвиняемые, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц занимались скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, и вывозили лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС.
В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела рассмотрит Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края. Производство по уголовному делу в отношении других участников организованной группы продолжается.