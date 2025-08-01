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В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса - РИА Новости, 01.08.2025
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06:33 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kontrabanda-2032756435.html
В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса
В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса - РИА Новости, 01.08.2025
В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса
Двух участников контрабанды леса стоимостью более 360 миллионов рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:33:00+03:00
2025-08-01T06:33:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух участников контрабанды леса стоимостью более 360 миллионов рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Объем незаконно экспортированной древесины составил 41 тысячу кубических метров стоимостью 361 миллион рублей.... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что двое фигурантов обвиняются по статьям о приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины; о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, а также по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой. По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы обвиняемые, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц занимались скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, и вывозили лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС. В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела рассмотрит Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края. Производство по уголовному делу в отношении других участников организованной группы продолжается.
https://ria.ru/20250703/mahachkala-2027031017.html
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происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край
Происшествия, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса

В Забайкалье будут судить двух участников контрабанды леса на 361 миллион рублей

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух участников контрабанды леса стоимостью более 360 миллионов рублей будут судить в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Объем незаконно экспортированной древесины составил 41 тысячу кубических метров стоимостью 361 миллион рублей.... Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что двое фигурантов обвиняются по статьям о приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины; о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, а также по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой.
По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы обвиняемые, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц занимались скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара, и вывозили лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС.
В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела рассмотрит Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края. Производство по уголовному делу в отношении других участников организованной группы продолжается.
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