https://ria.ru/20250801/komrat-2032918578.html

В Комрате пройдет митинг в поддержку Гуцул

В Комрате пройдет митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 01.08.2025

В Комрате пройдет митинг в поддержку Гуцул

Митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул состоится в воскресенье, в административном центре региона – Комрате, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T21:31:00+03:00

2025-08-01T21:31:00+03:00

2025-08-01T21:31:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул состоится в воскресенье, в административном центре региона – Комрате, сообщил советник главы автономии, общественный деятель Михаил Влах. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. "В это воскресенье, 3 августа, в Комрате, перед зданием исполкома (местное правительство – ред.), состоится митинг - сход граждан в поддержку башкана (главы - ред.) Гагаузии… Евгения Гуцул стала символом сопротивления с действующим режимом. Власть находится в агонии и боится народного гнева. Настало время объединиться и защитить башкана и Гагаузию", - написал в своем Telegram-канале Влах. Призывы к участию в митинге также опубликовали в своем Telegram-канале депутаты от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля и Александр Суходольский, лидер партии "Шанс" (входит в блок "Победа") Алексей Лунгу. "Акт политического преследования, совершённый в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул, вызывает справедливое возмущение и осуждение. Мы не можем стоять в стороне, когда власть пытается подавить голоса тех, кто отстаивает интересы народа. Эти репрессии направлены на запугивание и дискредитацию оппозиционных политиков, а также на игнорирование основ демократических принципов", - написал Боля. Суходольский пообещал прийти на митинг вместе с родственниками и друзьями. "Это наш общий бой за справедливость и будущее. Я обязательно приду на этот митинг вместе со своими родными, близкими и друзьями, потому что мне важна судьба моей родной Гагаузии", - отметил Суходольский. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028530221.html

https://ria.ru/20250710/spisok-2028379929.html

https://ria.ru/20250801/zaharova-2032917103.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, василий боля, алексей лунгу