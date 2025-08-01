https://ria.ru/20250801/koloniya-2032855313.html

В Пермском крае задержали главу колонии по делу о махинациях с картофелем

В Пермском крае задержали главу колонии по делу о махинациях с картофелем - РИА Новости, 01.08.2025

В Пермском крае задержали главу колонии по делу о махинациях с картофелем

Правоохранители задержали начальника колонии-поселения №39 в Пермском крае и его бывшего заместителя по делу о превышении должностных полномочий при заключении... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:28:00+03:00

2025-08-01T15:28:00+03:00

2025-08-01T15:28:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

краснокамск

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали начальника колонии-поселения №39 в Пермском крае и его бывшего заместителя по делу о превышении должностных полномочий при заключении контракта на перевозку картофеля, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, не позднее 3 сентября 2024 года фигуранты заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем об услугах по перевозке картофеля из колонии №39 в режимные учреждения региона. За это на счет бизнесмена было переведено более 580 тысяч рублей. При этом подозреваемые неправомерно отклонили заявки других участников аукциона, предлагавших транспортные услуги за меньшую сумму. После этого они перевезли картофель силами и средствами учреждения. В результате следователи возбудили дело о превышении руководством КП-39 полномочий из корыстной заинтересованности. "В Краснокамске следователями СК России по подозрению в превышении должностных полномочий задержаны начальник исправительного учреждения и его бывший заместитель", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об их аресте. КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю находится в Оханском районе Пермского края, рассчитана примерно на 370 человек. Из открытых источников известно, что учреждение возглавляет Михаил Репетуха.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

https://realty.ria.ru/20250307/kuban-2003579058.html

пермский край

россия

краснокамск

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происшествия, пермский край, россия, краснокамск, следственный комитет россии (ск рф)