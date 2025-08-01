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Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:03:00+03:00
2025-08-01T10:03:00+03:00
2025-08-01T10:03:00+03:00
безопасность
россия
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "В России появился новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что данное решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов. "H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м", - разъяснили в пресс-службе. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.
https://ria.ru/20250627/bpla-2025923227.html
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безопасность, россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
В России появился новый класс воздушного пространства для полетов беспилотников