Рейтинг@Mail.ru
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/klass-2032774801.html
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:03:00+03:00
2025-08-01T10:03:00+03:00
безопасность
россия
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_0:95:3171:1879_1920x0_80_0_0_02c94c1e97fa129472c62ec1121f3a5f.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. "В России появился новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что данное решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов. "H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м", - разъяснили в пресс-службе. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.
https://ria.ru/20250627/bpla-2025923227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_9c5de6ab12bfe4b8dfe32abe3e7c661a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников

В России появился новый класс воздушного пространства для полетов беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов, появился в России, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
России появился новый класс воздушного пространства H ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что данное решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.
"H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м", - разъяснили в пресс-службе.
Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Правительство сообщило о росте выпуска беспилотников на оптоволокне
27 июня, 18:53
 
БезопасностьРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала