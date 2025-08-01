Гуманоидный робот Xueba поступил в университет в Китае
Гуманоидный робот Xueba впервые поступил в аспирантуру в университет Китае
© Фото : University of Shanghai for Science and TechnologyЧеловекоподобный робот Xueba 01
© Фото : University of Shanghai for Science and Technology
Человекоподобный робот Xueba 01
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гуманоидный робот в Китае впервые поступил в аспирантуру в университет, он будет изучать театр, кино и китайскую оперу, сообщила гонконгская газета South China Morning Post в пятницу.
Как уточнили в газете, робот Xueba 01 (Сюэба-01), что с китайского переводится, как "отличник", был разработан Шанхайским университетом науки и техники совместно с компанией DroidUp Robotics. Его более ранняя версия уже занимала третье место в первом в мире полумарафоне гуманоидных роботов, который прошел в апреле в Пекине. Сам робот 175 сантиметров ростом, весит 30 килограммов, может физически взаимодействовать с людьми, а его лицо, покрытое силиконовой кожей, способно выражать различные эмоции.
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"Шанхайский театральный институт, одна из ведущих художественных школ Китая, официально приняла Xueba 01 на программу аспирантуры… Робот будет обучаться по четырехлетней программе в области драмы и кино, специализируясь на традиционной китайской опере. Как ожидается, он прибудет в кампус 14 сентября", - пишет газета.
Газета отметила, что зачисление "отличника" произошло 27 июля на международной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Это часть исследовательской программы Шанхайского театрального института по слиянию искусства и технологий.
Газета пишет, что у робота будет собственный студенческий билет, он будет посещать занятия по сценическому мастерству, репетировать оперы, а к концу обучения напишет диссертацию. Его наставницей станет шанхайская художница Ян Цинцин,
"Профессор Ян сказала, что, если я не получу высшее образование, меня передадут в дар музею. Это тоже звучит довольно круто. По крайней мере, я стану частью истории искусств!" - приводит газета слова робота в соцсетях.
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