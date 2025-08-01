https://ria.ru/20250801/kitay-2032811005.html

Гуманоидный робот Xueba поступил в университет в Китае

Гуманоидный робот Xueba поступил в университет в Китае - РИА Новости, 01.08.2025

Гуманоидный робот Xueba поступил в университет в Китае

Гуманоидный робот в Китае впервые поступил в аспирантуру в университет, он будет изучать театр, кино и китайскую оперу, сообщила гонконгская газета South China... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:15:00+03:00

2025-08-01T13:15:00+03:00

2025-08-01T13:15:00+03:00

китай

пекин

шанхай

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гуманоидный робот в Китае впервые поступил в аспирантуру в университет, он будет изучать театр, кино и китайскую оперу, сообщила гонконгская газета South China Morning Post в пятницу. Как уточнили в газете, робот Xueba 01 (Сюэба-01), что с китайского переводится, как "отличник", был разработан Шанхайским университетом науки и техники совместно с компанией DroidUp Robotics. Его более ранняя версия уже занимала третье место в первом в мире полумарафоне гуманоидных роботов, который прошел в апреле в Пекине. Сам робот 175 сантиметров ростом, весит 30 килограммов, может физически взаимодействовать с людьми, а его лицо, покрытое силиконовой кожей, способно выражать различные эмоции. "Шанхайский театральный институт, одна из ведущих художественных школ Китая, официально приняла Xueba 01 на программу аспирантуры… Робот будет обучаться по четырехлетней программе в области драмы и кино, специализируясь на традиционной китайской опере. Как ожидается, он прибудет в кампус 14 сентября", - пишет газета. Газета отметила, что зачисление "отличника" произошло 27 июля на международной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Это часть исследовательской программы Шанхайского театрального института по слиянию искусства и технологий. Газета пишет, что у робота будет собственный студенческий билет, он будет посещать занятия по сценическому мастерству, репетировать оперы, а к концу обучения напишет диссертацию. Его наставницей станет шанхайская художница Ян Цинцин, "Профессор Ян сказала, что, если я не получу высшее образование, меня передадут в дар музею. Это тоже звучит довольно круто. По крайней мере, я стану частью истории искусств!" - приводит газета слова робота в соцсетях.

https://ri.ria.ru/20250723/nauka-2030651506.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023597173.html

китай

пекин

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китай, пекин, шанхай