https://ria.ru/20250801/kitay-2032802281.html

Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS

Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS - РИА Новости, 01.08.2025

Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS

Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:22:00+03:00

2025-08-01T12:22:00+03:00

2025-08-01T12:22:00+03:00

в мире

сша

китай

иран

скотт бессент

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти. "Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря", - сообщает телеканал. Как утверждает CBS, съемочная группа ранее отправилась из Сингапура и преодолела более 80 морских миль (около 148 километров) в международных водах, чтобы понаблюдать, как работает эта схема. Согласно телеканалу, танкеры, наполненные нефтью, идут из Персидского залива через Малаккский пролив к индонезийскому архипелагу Риау, где якобы перекачивают нефть на суда, идущие в Китай. Во время поездки съемочной группы подобная перекачка нефти с судна на судно якобы происходила четыре раза, говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что у всех танкеров были выключены транспондеры. Телеканал добавляет, что к концу дня на архипелаге Риау было якобы зафиксировано 12 подобных перекачек. Ранее министерство финансов США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана. Новые санкции затрагивают более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани - сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Соединенный Штаты, согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами США, обвиняют сына Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.

https://ria.ru/20250801/tarify-2032781887.html

https://ria.ru/20250727/rubio-2031687192.html

сша

китай

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, иран, скотт бессент, дональд трамп