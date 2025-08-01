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Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS - РИА Новости, 01.08.2025
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12:22 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kitay-2032802281.html
Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS
Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS - РИА Новости, 01.08.2025
Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS
Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:22:00+03:00
2025-08-01T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти. "Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря", - сообщает телеканал. Как утверждает CBS, съемочная группа ранее отправилась из Сингапура и преодолела более 80 морских миль (около 148 километров) в международных водах, чтобы понаблюдать, как работает эта схема. Согласно телеканалу, танкеры, наполненные нефтью, идут из Персидского залива через Малаккский пролив к индонезийскому архипелагу Риау, где якобы перекачивают нефть на суда, идущие в Китай. Во время поездки съемочной группы подобная перекачка нефти с судна на судно якобы происходила четыре раза, говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что у всех танкеров были выключены транспондеры. Телеканал добавляет, что к концу дня на архипелаге Риау было якобы зафиксировано 12 подобных перекачек. Ранее министерство финансов США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана. Новые санкции затрагивают более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани - сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Соединенный Штаты, согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами США, обвиняют сына Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.
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в мире, сша, китай, иран, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Китай, Иран, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS

CBS: Китай тайно закупает иранскую нефть с помощью теневого флота

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США.
Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти.
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"Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря", - сообщает телеканал.
Как утверждает CBS, съемочная группа ранее отправилась из Сингапура и преодолела более 80 морских миль (около 148 километров) в международных водах, чтобы понаблюдать, как работает эта схема. Согласно телеканалу, танкеры, наполненные нефтью, идут из Персидского залива через Малаккский пролив к индонезийскому архипелагу Риау, где якобы перекачивают нефть на суда, идущие в Китай.
Во время поездки съемочной группы подобная перекачка нефти с судна на судно якобы происходила четыре раза, говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что у всех танкеров были выключены транспондеры.
Телеканал добавляет, что к концу дня на архипелаге Риау было якобы зафиксировано 12 подобных перекачек.
Ранее министерство финансов США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана. Новые санкции затрагивают более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани - сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Соединенный Штаты, согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами США, обвиняют сына Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.
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