https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html

В Китае начали распространять гигантских комаров для борьбы с чикунгуньей

В Китае начали распространять гигантских комаров для борьбы с чикунгуньей - РИА Новости, 01.08.2025

В Китае начали распространять гигантских комаров для борьбы с чикунгуньей

Ученые в Китае начали распространять личинки особого вида гигантских комаров, которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья на фоне ее... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:37:00+03:00

2025-08-01T16:37:00+03:00

2025-08-01T17:45:00+03:00

в мире

китай

медицина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573861686_0:60:3425:1987_1920x0_80_0_0_712d01b44a5e59891d8f2f9d7de882e6.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ученые в Китае начали распространять личинки особого вида гигантских комаров, которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья на фоне ее распространения по стране, передает китайская газета "Янчэн ваньбао". СМИ КНР ранее сообщали, что в период с 20 по 26 июля в китайском южном городе Фошань было зарегистрировано более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой. На этом фоне Фошань объявил о введении мер реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения третьего уровня из четырех (наивысшим уровнем является первый). На прошлой неделе власти провинции Гуандун заявляли, что работа по профилактике эпидемии лихорадки чикунгунья на юге Китая сталкивается с серьезными вызовами. Газета сообщает, что с 30 июля власти города начали войну против комаров-переносчиков болезней. "Мы выпустим в дикую природу личинок комаров Toxorhynchites splendens, …чтобы они участвовали в борьбе с комарами Aedes (основные переносчики чикунгуньи, Денге, Зика и желтой лихорадки – ред.)",- заявил в интервью газете доцент кафедры патогенной биологии и биобезопасности медицинской школы Чжуншань университета Сунь Ятсена в провинции Гуандун Чжан Дунцзин. Сообщается, что личинки так называемых "слоновьих комаров", могут за свою жизнь поглотить от 80 до 100 личинок комаров-переносчиков, что является "эффективным сдерживающим фактором" распространения эпидемии. Газета со ссылкой на ученого отмечает и другие способы борьбы с лихорадкой, предпринимаемые китайскими властями: более пяти тысяч особей местной разновидности рыбы, которая питается яйцами и личинками комаров, было выпущено в пруды и реки города Фошань. Более того, специальная "комариная фабрика" при университете Сунь Ятсена разводит и выпускает миллионы стерильных самцов комаров, потомство каждой самки после спаривания с ними нежизнеспособно и сокращается на 200-300 особей. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

https://ria.ru/20250720/likhoradka-2030258916.html

https://ria.ru/20250602/onischenko-2020364923.html

https://ria.ru/20250729/rossiya-2032219832.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, медицина