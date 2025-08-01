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Хуснуллин заявил о рассмотрении строительства нитки водовода Дон - Донбасс - РИА Новости, 01.08.2025
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22:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/khusnullin-2032921364.html
Хуснуллин заявил о рассмотрении строительства нитки водовода Дон - Донбасс
Хуснуллин заявил о рассмотрении строительства нитки водовода Дон - Донбасс - РИА Новости, 01.08.2025
Хуснуллин заявил о рассмотрении строительства нитки водовода Дон - Донбасс
Рассматривается вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон - Донбасс, для принятия решения планируется доклад президенту России, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:18:00+03:00
2025-08-01T22:18:00+03:00
строительство
донецкая народная республика
донбасс
дон
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Рассматривается вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон - Донбасс, для принятия решения планируется доклад президенту России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер в своем Telegram-канале рассказал, что провёл совещание по вопросам водоснабжения Донецкой Народной Республики, обсудив с Минстроем, Фондом развития территорий и региональной командой краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры, которые помогут стабилизировать ситуацию. По его информации, ситуация сложилась непростая. "Все, что касается среднесрочных мер, которые касаются переброски воды, мы выполняем в полном объёме. Ключевая задача на текущий момент – экономия и снижение потерь на сетях. Глобально у нас стоит вопрос о возможности строительства дополнительной нитки водовода по увеличению пропускной способности канала Дон - Донбасс. Будем принимать решение, докладывать президенту", - написал Хуснуллин. Он уточнил, что сейчас надо обеспечить людей питьевой водой, добавив водовозки и ёмкости, чтобы элементарная минимальная потребность населения была закрыта. "Мы имеем опыт решения подобного вопроса в Крыму, там эту проблему победили, победим и здесь", - уверен Хуснуллин. Ранее вице-премьер сообщал, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища и ускорить поставку оборудования, чтобы улучшить обеспечение водой Донецкой Народной Республики. По его информации, вопрос нехватки воды в ДНР острый, и необходим комплексный подход, чтобы решить эту проблему. Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
https://ria.ru/20250801/husnullin-2032919124.html
https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html
донецкая народная республика
донбасс
дон
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строительство, донецкая народная республика, донбасс, дон, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Строительство, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дон, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Хуснуллин заявил о рассмотрении строительства нитки водовода Дон - Донбасс

Хуснуллин: рассматривается вопрос о строительстве нитки водовода Дон-Донбасс

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Рассматривается вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон - Донбасс, для принятия решения планируется доклад президенту России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер в своем Telegram-канале рассказал, что провёл совещание по вопросам водоснабжения Донецкой Народной Республики, обсудив с Минстроем, Фондом развития территорий и региональной командой краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры, которые помогут стабилизировать ситуацию. По его информации, ситуация сложилась непростая.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
Вчера, 21:35
"Все, что касается среднесрочных мер, которые касаются переброски воды, мы выполняем в полном объёме. Ключевая задача на текущий момент – экономия и снижение потерь на сетях. Глобально у нас стоит вопрос о возможности строительства дополнительной нитки водовода по увеличению пропускной способности канала Дон - Донбасс. Будем принимать решение, докладывать президенту", - написал Хуснуллин.
Он уточнил, что сейчас надо обеспечить людей питьевой водой, добавив водовозки и ёмкости, чтобы элементарная минимальная потребность населения была закрыта.
"Мы имеем опыт решения подобного вопроса в Крыму, там эту проблему победили, победим и здесь", - уверен Хуснуллин.
Ранее вице-премьер сообщал, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища и ускорить поставку оборудования, чтобы улучшить обеспечение водой Донецкой Народной Республики. По его информации, вопрос нехватки воды в ДНР острый, и необходим комплексный подход, чтобы решить эту проблему.
Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Пушилин рассказал, как Москва поможет ДНР решить проблемы с водой
23 июля, 23:19
 
СтроительствоДонецкая Народная РеспубликаДонбассДонМарат ХуснуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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