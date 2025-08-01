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Хуситы снова обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 01.08.2025
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21:40 01.08.2025 (обновлено: 21:44 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/khusity-2032919284.html
Хуситы снова обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Хуситы снова обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 01.08.2025
Хуситы снова обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) снова атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:40:00+03:00
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израиль
в мире
йемен
тель-авив
ансар алла
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КАИР, 1 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) снова атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа."Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военную операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффо (Тель-Авиве – ред.)", - говорится в заявлении Сариа.О предыдущем обстреле этого аэропорта хуситы заявляли во вторник, 29 июля.
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израиль, в мире, йемен, тель-авив, ансар алла
Израиль, В мире, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
Хуситы снова обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы снова обстреляли израильский аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 1 авг - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) снова атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военную операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион – ред.) в Яффо (Тель-Авиве – ред.)", - говорится в заявлении Сариа.
О предыдущем обстреле этого аэропорта хуситы заявляли во вторник, 29 июля.
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