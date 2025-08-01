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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 01.08.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прозвучал вечером в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:00:00+03:00
2025-08-01T21:00:00+03:00
2025-08-01T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал вечером в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв был слышен в Харькове, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.48 (совпадает с мск) тревога звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги