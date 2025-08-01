https://ria.ru/20250801/kharkov-2032916681.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 01.08.2025

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прозвучал вечером в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T21:00:00+03:00

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2025-08-01T21:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал вечером в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв был слышен в Харькове, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.48 (совпадает с мск) тревога звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250730/kharkov-2032279857.html

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харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины