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Трое человек пойдут под суд по делу о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 01.08.2025
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09:31 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kemerovo-2032768991.html
Трое человек пойдут под суд по делу о ДТП с трамваями в Кемерово
Трое человек пойдут под суд по делу о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 01.08.2025
Трое человек пойдут под суд по делу о ДТП с трамваями в Кемерово
Генеральный директор, мастер и водитель пойдут под суд по делу о столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово, в результате которого погиб один... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:31:00+03:00
2025-08-01T09:31:00+03:00
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Генеральный директор, мастер и водитель пойдут под суд по делу о столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово, в результате которого погиб один человек и почти две сотни пострадали, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры Кузбасса. Шестого июня 2024 года два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово из-за неисправных тормозов одного из них, в результате погиб пассажир и около 150, как тогда сообщали в СУСК, пострадали. Гендиректор и мастер трамвайного депо, допустившие выход на линию неисправного транспорта, были арестованы. "Прокуратура Кемеровской области… утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о дорожно-транспортном происшествии с участием двух трамваев. Бывший генеральный директор АО "Кемеровская электротранспортная компания" обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), мастер трамвайного депо - по ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), водитель трамвая - по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", – сообщили в прокуратуре. По версии следствия, гендиректор предприятия не обеспечил должного контроля за организацией технического обслуживания подвижного состава и не проконтролировал проведение предрейсовых осмотров. В результате 6 июня 2024 года мастер депо разрешил выпуск на маршрут № 10 трамвая с неисправной тормозной системой, внеся в путевой лист подложные сведения об исправности вагона. Водитель, не зная о поломке, во время движения заметила сбой в работе тормозной системы, однако вместо остановки продолжила перевозку людей и попыталась устранить неполадки самостоятельно путем перезагрузки систем и отключения аккумуляторной батареи, в результате ее трамвай догнал попутный и врезался в него на Логовом шоссе, отметили в СУСК. Ведомства уточняют, что один пассажир погиб, 194 пострадали, 8 человек получили травмы, повлекшие тяжкий вред их здоровью. "Все обвиняемые вину в содеянном признали. В ходе следствия 115 потерпевших заявили гражданские иски на общую сумму около 27 миллионов рублей. Уголовные дела направлены в Заводский районный и Рудничный районный суды Кемерово для рассмотрения по существу", – заключили в прокуратуре.
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область
Трое человек пойдут под суд по делу о ДТП с трамваями в Кемерово

Суд рассмотрит дело о столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Генеральный директор, мастер и водитель пойдут под суд по делу о столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово, в результате которого погиб один человек и почти две сотни пострадали, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры Кузбасса.
Шестого июня 2024 года два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово из-за неисправных тормозов одного из них, в результате погиб пассажир и около 150, как тогда сообщали в СУСК, пострадали. Гендиректор и мастер трамвайного депо, допустившие выход на линию неисправного транспорта, были арестованы.
"Прокуратура Кемеровской области… утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о дорожно-транспортном происшествии с участием двух трамваев. Бывший генеральный директор АО "Кемеровская электротранспортная компания" обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), мастер трамвайного депо - по ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), водитель трамвая - по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", – сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, гендиректор предприятия не обеспечил должного контроля за организацией технического обслуживания подвижного состава и не проконтролировал проведение предрейсовых осмотров. В результате 6 июня 2024 года мастер депо разрешил выпуск на маршрут № 10 трамвая с неисправной тормозной системой, внеся в путевой лист подложные сведения об исправности вагона. Водитель, не зная о поломке, во время движения заметила сбой в работе тормозной системы, однако вместо остановки продолжила перевозку людей и попыталась устранить неполадки самостоятельно путем перезагрузки систем и отключения аккумуляторной батареи, в результате ее трамвай догнал попутный и врезался в него на Логовом шоссе, отметили в СУСК.
Ведомства уточняют, что один пассажир погиб, 194 пострадали, 8 человек получили травмы, повлекшие тяжкий вред их здоровью.
"Все обвиняемые вину в содеянном признали. В ходе следствия 115 потерпевших заявили гражданские иски на общую сумму около 27 миллионов рублей. Уголовные дела направлены в Заводский районный и Рудничный районный суды Кемерово для рассмотрения по существу", – заключили в прокуратуре.
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