https://ria.ru/20250801/kardiolog-2032746249.html

Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление - РИА Новости, 01.08.2025

Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

Чрезмерное потребление соли в пищу приводит к повышенному давлению, что влечет за собой риск развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:24:00+03:00

2025-08-01T03:24:00+03:00

2025-08-01T03:24:00+03:00

общество

антон вахляев

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чрезмерное потребление соли в пищу приводит к повышенному давлению, что влечет за собой риск развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Во-первых, следует оценить свою диету с позиции соли. Мы довольно много ее употребляем, а соль является серьезным провокатором повышенного артериального давления, что является несомненным фоном для развития инфаркта миокарда", - сказал он. По словам Вахляева, россияне придерживаются северной культуры питания, которая предполагает большое потребление жиров животного происхождения, молочных продуктов, а также яиц и мяса, которые обогащены холестерином. "Я бы рекомендовал отдавать предпочтение диетическим видам животных белков - это индейка, куриная грудка, крольчатина, рыба и морепродукты. Они с позиции холестерина более выгодны. Конечно же, отдал бы предпочтение маслам растительного происхождения. У растений с печенью как-то не сложилось, печени у них нет, а раз нет - значит, нет и холестерина", - пояснил врач.

https://ria.ru/20250722/zavtrak-2030661151.html

https://ria.ru/20250731/son-2032502587.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон вахляев, здоровье - общество