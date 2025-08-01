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Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление - РИА Новости, 01.08.2025
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03:24 01.08.2025
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Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление
Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление - РИА Новости, 01.08.2025
Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление
Чрезмерное потребление соли в пищу приводит к повышенному давлению, что влечет за собой риск развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:24:00+03:00
2025-08-01T03:24:00+03:00
общество
антон вахляев
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чрезмерное потребление соли в пищу приводит к повышенному давлению, что влечет за собой риск развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Во-первых, следует оценить свою диету с позиции соли. Мы довольно много ее употребляем, а соль является серьезным провокатором повышенного артериального давления, что является несомненным фоном для развития инфаркта миокарда", - сказал он. По словам Вахляева, россияне придерживаются северной культуры питания, которая предполагает большое потребление жиров животного происхождения, молочных продуктов, а также яиц и мяса, которые обогащены холестерином. "Я бы рекомендовал отдавать предпочтение диетическим видам животных белков - это индейка, куриная грудка, крольчатина, рыба и морепродукты. Они с позиции холестерина более выгодны. Конечно же, отдал бы предпочтение маслам растительного происхождения. У растений с печенью как-то не сложилось, печени у них нет, а раз нет - значит, нет и холестерина", - пояснил врач.
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общество, антон вахляев, здоровье - общество
Общество, Антон Вахляев, Здоровье - Общество
Врач назвал продукт, который провоцирует повышенное давление

Кардиолог Вахляев назвал соль провокатором повышенного давления

© Фото : freepik.com / jcompСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : freepik.com / jcomp
Соль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Чрезмерное потребление соли в пищу приводит к повышенному давлению, что влечет за собой риск развития инфаркта, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Во-первых, следует оценить свою диету с позиции соли. Мы довольно много ее употребляем, а соль является серьезным провокатором повышенного артериального давления, что является несомненным фоном для развития инфаркта миокарда", - сказал он.
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По словам Вахляева, россияне придерживаются северной культуры питания, которая предполагает большое потребление жиров животного происхождения, молочных продуктов, а также яиц и мяса, которые обогащены холестерином.
"Я бы рекомендовал отдавать предпочтение диетическим видам животных белков - это индейка, куриная грудка, крольчатина, рыба и морепродукты. Они с позиции холестерина более выгодны. Конечно же, отдал бы предпочтение маслам растительного происхождения. У растений с печенью как-то не сложилось, печени у них нет, а раз нет - значит, нет и холестерина", - пояснил врач.
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