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Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах - РИА Новости, 01.08.2025
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10:19 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776748.html
Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах
Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах - РИА Новости, 01.08.2025
Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах
Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:19:00+03:00
2025-08-01T10:19:00+03:00
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андрей каприн
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов, проделана большая организационная работа, трудятся достойные специалисты, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Новые регионы - это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым - некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа", - сообщил он. Каприн добавил, что сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава РФ активно участвуют в подготовке кадров, часто бывают в новых регионах, которые находятся в их зоне ответственности. Они выезжают туда рабочими группами, проводят мастер-классы, показывают живую хирургию. По его словам, сегодня там работают достойные специалисты. "У нас уже много совместных методических разработок с местными коллегами, мы вместе внедряем современные технологии. Очень важная часть этой работы - передача им новых подходов, включая радионуклидные технологии. Это перспективное направление, которое вызывает большой интерес у наших коллег и открывает новые возможности для помощи пациентам", - отметил Каприн.
https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776039.html
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россия, андрей каприн, общество, здоровье - общество
Россия, Андрей Каприн, Общество, Здоровье - Общество
Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах

Онколог Каприн: в новых регионах построено много новых объектов для лечения рака

© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РоссииАндрей Каприн
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России
Андрей Каприн. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов, проделана большая организационная работа, трудятся достойные специалисты, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Новые регионы - это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым - некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа", - сообщил он.
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Каприн добавил, что сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава РФ активно участвуют в подготовке кадров, часто бывают в новых регионах, которые находятся в их зоне ответственности. Они выезжают туда рабочими группами, проводят мастер-классы, показывают живую хирургию. По его словам, сегодня там работают достойные специалисты.
"У нас уже много совместных методических разработок с местными коллегами, мы вместе внедряем современные технологии. Очень важная часть этой работы - передача им новых подходов, включая радионуклидные технологии. Это перспективное направление, которое вызывает большой интерес у наших коллег и открывает новые возможности для помощи пациентам", - отметил Каприн.
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