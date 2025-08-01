https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776748.html

Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах

Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах - РИА Новости, 01.08.2025

Главный онколог Минздрава рассказал о развитии онкослужбы в новых регионах

Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:19:00+03:00

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россия

андрей каприн

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Раньше состояние онкологических диспансеров в ряде новых регионов РФ было тяжелым, сейчас ситуация существенно изменилась, там построено много новых объектов, проделана большая организационная работа, трудятся достойные специалисты, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Новые регионы - это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым - некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа", - сообщил он. Каприн добавил, что сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава РФ активно участвуют в подготовке кадров, часто бывают в новых регионах, которые находятся в их зоне ответственности. Они выезжают туда рабочими группами, проводят мастер-классы, показывают живую хирургию. По его словам, сегодня там работают достойные специалисты. "У нас уже много совместных методических разработок с местными коллегами, мы вместе внедряем современные технологии. Очень важная часть этой работы - передача им новых подходов, включая радионуклидные технологии. Это перспективное направление, которое вызывает большой интерес у наших коллег и открывает новые возможности для помощи пациентам", - отметил Каприн.

https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776039.html

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россия, андрей каприн, общество, здоровье - общество