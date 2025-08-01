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Андрей Каприн: в России растет выявляемость рака на ранних стадиях

Андрей Каприн: в России растет выявляемость рака на ранних стадиях - РИА Новости, 01.08.2025

Андрей Каприн: в России растет выявляемость рака на ранних стадиях

Когда онкологическое заболевание выявлено на ранней стадии, это не только существенно повышает шанс излечения, но и снижает инвалидизацию, позволяя сохранить... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:00:00+03:00

2025-08-01T11:00:00+03:00

2025-08-01T11:00:00+03:00

россия

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Когда онкологическое заболевание выявлено на ранней стадии, это не только существенно повышает шанс излечения, но и снижает инвалидизацию, позволяя сохранить здоровье пациента, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. В интервью РИА Новости на ПМЭФ он рассказал о развитии онкопомощи в новых регионах, а также перечислил привычки, от которых нужно отказаться, чтобы снизить риск развития рака. Беседовала Ангелина Зайцева.–Андрей Дмитриевич, спасибо, что согласились поговорить. Расскажите, пожалуйста, растет ли заболеваемость раком в России и с чем это связано?– Прежде всего, важно объяснить, что означает термин "заболеваемость" – случаев за год, когда у человека впервые диагностировали злокачественную опухоль. Сюда входят и те, у кого выявили болезнь при обычных осмотрах, и те, у кого обнаружили рак на более позднем этапе при проявлении конкретных жалоб в любом возрасте. То есть это общее число новых пациентов, попавших в онкологическую статистику за год.Важно понимать, рост заболеваемости не всегда означает ухудшение ситуации. Напротив, он может быть следствием более эффективной работы системы учета онкологических заболеваний и в целом работы онкологической службы. Чем больше людей охвачено профилактическими осмотрами и диагностическими программами, тем больше случаев мы фиксируем, особенно на ранних стадиях.В 2024 году в России выявлено почти 700 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Еще несколько лет назад эта цифра составляла порядка 500-550 тысяч. Рост числа зарегистрированных случаев объясняется, в том числе, и улучшением охвата населения онкологическим наблюдением. Однако важно не просто констатировать абсолютные значения, а учитывать их в контексте структуры и старения населения.Важно отметить, что этот показатель женщин среди впервые выявленных случаев будет чуть больше, чем у мужчин. Это различие связано, среди прочего, с большей обращаемостью женщин за медицинской помощью в рамках диспансеризации и скрининговых программ.Особое внимание мы, конечно, уделяем раннему выявлению онкологических заболеваний. Это приоритет, обозначенный в поручении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Согласно общепринятым нормам, оптимальным считается уровень раннего выявления в пределах 60-62%, то есть в каждом втором случае онкологическое заболевание выявляется на ранней стадии, когда оно излечимо. В России по итогам последнего года этот показатель превысил 64%, что говорит о стабильной работе системы и своевременном обращении пациентов.–От каких вредных привычек нужно избавиться, чтобы избежать заболевания раком?– Курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций, не только раком легкого. Причем это касается и всех форм курения электронных сигарет, поскольку дымовое воздействие и канцерогены все равно сохраняются. Далее алкоголь, особенно в избытке, – это фактор риска развития нескольких видов рака, в том числе рака печени, молочной железы, кишечника. Следующий фактор – ожирение, сахарный диабет, различные хронические заболевания, а также вирусные инфекции, такие как вирус папилломы человека. Наконец, доказано, что избыток красного мяса и жирной пищи напрямую влияет на рост числа случаев колоректального рака.–Какая работа по развитию онкослужбы ведется в новых регионах? И доступна ли там уже вся медицинская помощь, которая есть в стране?– Новые регионы – это, конечно, очень непростое направление. Люди там годами жили с ощущением, что они никому не нужны, привыкли быть брошенными. Когда мы только начали туда выезжать, состояние онкологических диспансеров в ряде территорий было, мягко говоря, тяжелым – некоторые учреждения вообще трудно было назвать лечебными. Сейчас ситуация существенно изменилась: построено много новых объектов, проделана большая организационная работа. Мы активно участвуем в подготовке кадров, в том числе через целевой набор в ординатуру. Часто бываем в новых регионах, особенно в ДНР и ЛНР, которые находятся в зоне нашей ответственности. И я могу с уверенностью сказать: сегодня там работают действительно достойные специалисты. Многие приехали по собственной инициативе, в том числе наши выпускники. Мы выезжаем рабочими группами, проводим мастер-классы, показываем живую хирургию. У нас уже много совместных методических разработок с местными коллегами, мы вместе внедряем современные технологии. Очень важная часть этой работы – передача им новых подходов, включая радионуклидные технологии. Это перспективное направление, которое вызывает большой интерес у наших коллег и открывает новые возможности для помощи пациентам.

https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html

https://ria.ru/20250430/zabolevanie-2014338014.html

https://ri.ria.ru/20250228/nauka-2002009540.html

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россия, онкология, андрей каприн, интервью