Камбоджа хочет номинировать Трампа на Нобелевскую премию
Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию за помощь с Таиландом
© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Камбоджа планирует номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его участие в урегулировании конфликта Таиланда и Камбоджи, заявил в интервью газете Wall Street Journal вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол.
В июле Трамп заявил, что поговорил с лидерами из Камбоджи и Таиланда. Он отметил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с этими странами, пока между ними продолжается вооруженный конфликт. Затем он заявил, что власти стран согласились немедленно провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с ними.
Трамп похвастался, что остановил пять войн
29 июля, 17:53
"Он (Трамп - ред.) должен получить Нобелевскую премию не только за его работу (по урегулированию конфликта с участием - ред.) Камбоджи, но также и в других регионах", - отметил вице-премьер в интервью газете.
Он указал, что без участия Трампа страны вряд ли бы договорились о прекращении конфликта и что правительство Камбоджи планирует обратиться в Нобелевский комитет по поводу кандидатуры американского лидера.
В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступает в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих первого и второго военных округов Таиланда и четвертого и пятого военных округов Камбоджи утром 29 июля, а также созыв заседания совместного комитета по вопросам границ двух стран 4 августа.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 22 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.