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Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку - РИА Новости, 01.08.2025
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01:52 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kamaz-2032741968.html
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку - РИА Новости, 01.08.2025
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку
Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:52:00+03:00
2025-08-01T01:52:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю. Производитель обосновывает данное решение кризисом на рынке грузовой техники в России и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. При этом отмечалось, что продажи "Камаза" за полгода сократились лишь на 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Данные показатели приводятся без учета гособоронзаказа. В данных условиях руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока ситуация на рынке не восстановится. Производитель заверяет, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством. В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автомобильный завод", о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа ранее заявлял "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на четырехдневку с 29 сентября.
https://realty.ria.ru/20250721/kamaz-2030404714.html
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экономика, россия, автоваз
Экономика, Россия, АвтоВАЗ
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку

Подразделения Камаза с неполной загрузкой производства перейдут на четырехдневку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю.
Производитель обосновывает данное решение кризисом на рынке грузовой техники в России и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
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При этом отмечалось, что продажи "Камаза" за полгода сократились лишь на 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Данные показатели приводятся без учета гособоронзаказа.
В данных условиях руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока ситуация на рынке не восстановится.
Производитель заверяет, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.
В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автомобильный завод", о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа ранее заявлял "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на четырехдневку с 29 сентября.
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