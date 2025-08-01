https://ria.ru/20250801/kamaz-2032741968.html
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку - РИА Новости, 01.08.2025
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку
Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:52:00+03:00
2025-08-01T01:52:00+03:00
2025-08-01T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю. Производитель обосновывает данное решение кризисом на рынке грузовой техники в России и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. При этом отмечалось, что продажи "Камаза" за полгода сократились лишь на 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Данные показатели приводятся без учета гособоронзаказа. В данных условиях руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока ситуация на рынке не восстановится. Производитель заверяет, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством. В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автомобильный завод", о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа ранее заявлял "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на четырехдневку с 29 сентября.
https://realty.ria.ru/20250721/kamaz-2030404714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, автоваз
Экономика, Россия, АвтоВАЗ
Некоторые подразделения "Камаза" перейдут на четырехдневку
Подразделения Камаза с неполной загрузкой производства перейдут на четырехдневку
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Производства подразделений российского автомобильного концерна "Камаз", на которых нет полной нагрузки, переходят на четырехдневную рабочую неделю.
Производитель обосновывает данное решение кризисом на рынке грузовой техники в России
и его сокращением в первом полугодии 2025 года почти на 60%. Как заявляли ранее в компании, причиной этому стали недальновидная политика импортеров грузовой техники и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
При этом отмечалось, что продажи "Камаза" за полгода сократились лишь на 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Данные показатели приводятся без учета гособоронзаказа.
В данных условиях руководство компании ведет переговоры с корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки производства, пока ситуация на рынке не восстановится.
Производитель заверяет, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством.
В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автомобильный завод", о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа ранее заявлял "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. В свою очередь, "АвтоВАЗ
" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на четырехдневку с 29 сентября.