https://ria.ru/20250801/kadyrov-2032873864.html

Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва

Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва - РИА Новости, 01.08.2025

Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео легкой утренней тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:37:00+03:00

2025-08-01T16:37:00+03:00

2025-08-01T16:37:00+03:00

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 1 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео легкой утренней тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после перерыва. "Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно. Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает", - написал он.

https://ria.ru/20250723/nagrada-2030735969.html

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2025

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Кадры с тренировки Рамзана Кадырова Кадыров опубликовал кадры с тренировки и сообщил, что возвращается к полноценным нагрузкам после перерыва. 2025-08-01T16:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров