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Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва - РИА Новости, 01.08.2025
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16:37 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kadyrov-2032873864.html
Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва
Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва - РИА Новости, 01.08.2025
Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео легкой утренней тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:37:00+03:00
2025-08-01T16:37:00+03:00
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео легкой утренней тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после перерыва. "Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно. Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает", - написал он.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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60
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Кадры с тренировки Рамзана Кадырова
Кадыров опубликовал кадры с тренировки и сообщил, что возвращается к полноценным нагрузкам после перерыва.
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рамзан кадыров
Рамзан Кадыров
Кадыров показал, как возвращается к тренировкам после перерыва

Кадыров показал кадры легкой утренней тренировки

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ГРОЗНЫЙ, 1 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал видео легкой утренней тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после перерыва.
"Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно. Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает", - написал он.
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