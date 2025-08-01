https://ria.ru/20250801/izrail-2032887447.html

Источник: Израиль переложил проблемы с продовольствием в Газе на Палестину

Источник: Израиль переложил проблемы с продовольствием в Газе на Палестину - РИА Новости, 01.08.2025

Источник: Израиль переложил проблемы с продовольствием в Газе на Палестину

Израильские власти не видят своей вины в голоде в секторе Газа, утверждая, что впускают туда достаточно продовольствия, и возлагая ответственность за проблемы с РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:31:00+03:00

2025-08-01T17:31:00+03:00

2025-08-01T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Израильские власти не видят своей вины в голоде в секторе Газа, утверждая, что впускают туда достаточно продовольствия, и возлагая ответственность за проблемы с его распределением на самих палестинцев, следует из сообщения осведомленного израильского источника РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля заявила, что острое недоедание затрагивает более 10% двухмиллионного населения территории, где идет израильская военная операция, и уже унесло жизни 21 ребенка. Сообщения о голоде поставили власти Израиля под шквал международной критики, беспрецедентной за все время военной операции, которая была начата 7 октября 2023 года в ответ на нападение палестинских боевиков на южные районы еврейского государства. "Гуманитарные грузы заезжают в сектор Газа постоянно. Израиль создавал и создает огромное количество путей и решений (кризиса продовольствия в секторе Газа – ред.). Из наблюдений COGAT (офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях – ред.) голода в Газе нет. Туда (регион - ред.) поставляется огромное количество грузов. Есть проблема с их распределением внутри сектора", - сказал собеседник агентства. По данным COGAT, за последнюю неделю в сектор Газа въехало более двух тысяч грузовиков с гуманитарными грузами, включая продукты питания для детей и младенцев. На фоне обвинений в провоцировании голода или попустительстве израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс помощи с самолетов, и по воздуху туда уже доставлены более ста "поддонов" с продовольствием и медикаментами. "Оценить эффективность воздушных поставок в полной мере еще нельзя, так как прошло слишком мало времени", - сказал источник. Он обвинил зарубежные СМИ в том, что те "не совсем объективно" описывают гуманитарную ситуацию в секторе Газа и "забывают", что караваны грузовиков грабят местные радикальные группировки. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Gaza Humanitarian Fund – Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html

https://ria.ru/20250730/gaza-2032476167.html

https://ria.ru/20250801/gaza-2032828729.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина