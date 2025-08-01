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Князя Трубецкого могут похоронить в Донском монастыре, сообщил источник

Князя Трубецкого могут похоронить в Донском монастыре, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2025

Князя Трубецкого могут похоронить в Донском монастыре, сообщил источник

Князь Александр Трубецкой может быть захоронен в усыпальнице Голицыных Донского монастыря Москвы, это произойдет не раньше вторника 5 августа, сообщил РИА... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:06:00+03:00

2025-08-01T16:06:00+03:00

2025-08-01T16:43:00+03:00

москва

донской

александр трубецкой

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Князь Александр Трубецкой может быть захоронен в усыпальнице Голицыных Донского монастыря Москвы, это произойдет не раньше вторника 5 августа, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. "Разрешили (захоронение - ред.) в Донском, готовят усыпальницу Голицыных. Но не раньше вторника будут похороны", - сообщил собеседник агентства. Ранее предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев сообщил РИА Новости, что в Москве в возрасте 78 лет умер князь Александр Трубецкой. Князь Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию "Франко-российский альянс", а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей, удостоен звания почетного профессора Московского государственного университета.

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москва, донской, александр трубецкой, русская православная церковь