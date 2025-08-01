https://ria.ru/20250801/ispaniya-2032877766.html

В Испании три политика ушли в отставку из-за ложных данных об образовании

В Испании три политика ушли в отставку из-за ложных данных об образовании - РИА Новости, 01.08.2025

В Испании три политика ушли в отставку из-за ложных данных об образовании

Три испанских политика подали в отставку за последние десять дней после выявления неточностей или ложных сведений в их биографиях о полученном образовании,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:52:00+03:00

2025-08-01T16:52:00+03:00

2025-08-01T16:52:00+03:00

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МАДРИД 1 авг - РИА Новости. Три испанских политика подали в отставку за последние десять дней после выявления неточностей или ложных сведений в их биографиях о полученном образовании, передает в пятницу новостное агентство EFE. "Игнасио Игуэро де Хуан подал в отставку с поста главы департамента управления лесами и сельскими территориями правительства Эстремадуры после обвинений в фальсификации своего резюме, в котором он указал степень по маркетингу... Отставка советника правительства Эстремадуры Игнасио Игуэро стала третьим случаем ухода политиков из-за поддельных данных в резюме после дел представительницы Народной партии Ноэлии Нуньес десять дней назад и социалиста Хосе Марии Анхеля, который подал в отставку в четверг", - пишет агентство. По его информации, 23 июля депутат от главной оппозиционной правой Народной партии (НП) Ноэлия Нуньес сложила мандат и отказалась от всех партийных должностей после того, как выяснилось, что в официальной анкете она указала завершенное обучение по двойной программе "Право" и "Юридические науки в сфере государственного управления", хотя на самом деле эти учебные курсы ею не были окончены. В четверг в отставку ушел социалист Хосе Мария Анхель, занимавший должность комиссара по восстановлению после смертоносных наводнений октября 2024 года. Антикоррупционное агентство сообщило, что он использовал "предположительно поддельный" диплом для получения более высокой должности и зарплаты. На фоне скандала крупнейшие партии страны призвали своих членов перепроверить данные в официальных биографиях. Лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что подделка документов "выходит за рамки этики и может быть уголовно наказуема".

https://ria.ru/20250726/frantsiya-2031637617.html

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