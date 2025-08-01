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Генпрокуратура отказалась от иска к арбитру дела Wintershall против России

Генпрокуратура отказалась от иска к арбитру дела Wintershall против России - РИА Новости, 01.08.2025

Генпрокуратура отказалась от иска к арбитру дела Wintershall против России

Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:48:00+03:00

2025-08-01T12:48:00+03:00

2025-08-01T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ, требующая в арбитражном суде Москвы запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против России в Гааге, отказалась от требований к одному из ответчиков – арбитру Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из этого арбитражного разбирательства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд принял частичный отказ от требований и прекратил производство по делу в этой части. Рассмотрение требований к остальным ответчикам отложено на 22 сентября в связи с отсутствием, как пояснила судья Ольга Картавая, надлежащего извещения заинтересованных лиц."Он (Хамид Гарави) после инициирования настоящего судопроизводства в арбитражном суде Москвы, надлежащим образом оценив сложившуюся ситуацию… добросовестно заявил самоотвод и прекратил свои полномочия арбитра", - пояснил представитель Генпрокуратуры.Генпрокуратура РФ в своем заявлении просит "запретить компании… Wintershall Dea GmbH… юридической фирме… Aurelius Cotta… их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации… по всем вопросам, связанным с изданием Указов Президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966".Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство". В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и такую же сумму солидарно с двоих оставшихся арбитров.Речь в заявлении надзорного ведомства идет о разбирательстве по делу, которое ведет Постоянная палата третейского суда в Гааге. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне в том деле составляет не менее 7,5 миллиардов евро, а претензии связаны с утратой активов в РФ.По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами".Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".

https://ria.ru/20250130/britaniya-1996491952.html

https://ria.ru/20250306/isk-2003482150.html

https://realty.ria.ru/20250418/genprokuratura-2012058690.html

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