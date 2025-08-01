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В Иркутске 18 человек получили сроки за организацию проституции

В Иркутске 18 человек получили сроки за организацию проституции - РИА Новости, 01.08.2025

В Иркутске 18 человек получили сроки за организацию проституции

В Иркутске 18 обвиняемых признаны виновными в организации проституции, им назначены сроки от 2 лет до 12,5 лет лишения свободы, сообщила объединенная... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:30:00+03:00

2025-08-01T12:30:00+03:00

2025-08-01T12:30:00+03:00

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ИРКУТСК, 1 авг - РИА Новости. В Иркутске 18 обвиняемых признаны виновными в организации проституции, им назначены сроки от 2 лет до 12,5 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области. В Иркутске в пятницу завершился судебный процесс над 18 участниками преступного сообщества, которое занималось организацией проституции, в том числе с привлечением несовершеннолетних. По данным полиции, в 2015 году криминальный лидер Алексей Ленивцев по кличке Кос создал в Иркутске преступное сообщество с сетью фирм по оказанию интимных услуг, куда в том числе вовлекались несовершеннолетние. Анкеты девушек размещались в сети интернет, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний. Деятельность сообщества была пресечена сотрудниками полиции весной 2019 года. Фигурантами уголовного дела, которое расследовалось СК, стали 18 человек. В зависимости от роли каждого обвинения предъявлялись по статьям: создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе, похищение человека, вымогательство, организация занятия проституцией с применением насилия и использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, вовлечение в занятие проституцией. Иркутский областной суд начал рассматривать данное уголовное дело в августе 2021 года. За это время состоялось более 130 судебных заседаний. Были допрошены более 100 свидетелей, потерпевшими по делу проходили 10 человек. Материалы дела составили более 160 томов. "В зависимости от роли и степени участия приговором Иркутского областного суда 18 подсудимых признаны виновными и им назначены наказания в пределах от 2 лет до 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колониях от общего до особого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что под стражу в зале суда были взяты 13 осужденных. В отношении пятерых оставшихся применена отсрочка исполнения приговора до достижения несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста. Лидера группировки Алексея Ленивцева в декабре 2024 года Иркутский областной суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима. По данным Иркутской областной прокуратуры, ранее к 5,5 и 7 годам лишения свободы также были приговорены два подельника Коса, возглавлявшие фирмы по оказанию интим-услуг.

https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026246016.html

https://ria.ru/20250527/devushki-2019326054.html

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