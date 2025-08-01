https://ria.ru/20250801/iran-2032796091.html

МИД Ирана обвинил западные страны в поддержке терроризма

МИД Ирана обвинил западные страны в поддержке терроризма - РИА Новости, 01.08.2025

МИД Ирана обвинил западные страны в поддержке терроризма

Страны, подписавшие антииранское заявление и обвиняющие Иран, сами дают приют террористам, поэтому должны быть привлечены к ответственности за нарушение... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:46:00+03:00

2025-08-01T11:46:00+03:00

2025-08-01T11:47:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 1 авг - РИА Новости. Страны, подписавшие антииранское заявление и обвиняющие Иран, сами дают приют террористам, поэтому должны быть привлечены к ответственности за нарушение международного права и поддержку терроризма, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В четверг Великобритания, США и более 10 других стран обвинили иранские спецслужбы в якобы попытках убийств, похищений и преследования людей на их территории и призвали Тегеран прекратить деятельность, которая, по их словам, нарушает их суверенитет. Помимо Великобритании и США заявление подписали Австрия, Албания, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция. Утверждается, что иранские спецслужбы якобы все более активно сотрудничают с международными преступными организациями в преследовании журналистов, диссидентов, граждан еврейской национальности, а также нынешних и бывших чиновников в Европе и Северной Америке. "США, Франция и другие страны, подписавшие направленное против Ирана заявление, должны быть привлечены к ответу за (свои - ред.) действия, нарушающие международное право и направленные на поддержку терроризма, (поскольку - ред.) сами являются сторонниками и укрывателями террористических элементов и группировок", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. Представитель иранского МИДа назвал обвинения против Ирана безосновательными и смехотворными и подчеркнул, что, повторяя их, США, Франция и другие страны стремятся отвлечь общественное внимание от важнейшей проблемы сегодняшнего дня - геноцида в Газе. В среду комитет парламента Британии по вопросам прав человека опубликовал доклад, в котором говорится, что "иностранные диссиденты", проживающие в Великобритании, якобы сталкиваются с растущей угрозой преследования на британской земле со стороны правительств других стран. Парламентарии утверждают что угроза якобы исходит, в частности, от Бахрейна, Китая, Египта, Индии, Ирана, Пакистана, России, Руанды, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Эритреи, при этом они не приводят доказательств своим утверждениям.

https://ria.ru/20250731/ssha-2032483994.html

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в мире, иран, великобритания, сша