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Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 01.08.2025
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09:35 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/internet-2032769847.html
Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе мобильного интернета
Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 01.08.2025
Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе мобильного интернета
Жители Новосибирска в пятницу массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:35:00+03:00
2025-08-01T09:35:00+03:00
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Жители Новосибирска в пятницу массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным сервиса, в последние несколько часов наблюдаются сбои в работе мобильного интернета у всех операторов связи. Наибольшее число жалоб поступает на "Электронный город" и "Сибсети". Ночью был всплеск жалоб на сбои домашнего интернета. На этой неделе минцифры Новосибирской области опубликовало рекомендации жителям в случае ограничения мобильного интернета. Глава министерства Сергей Цукарь призвал не волноваться, если временно пропал или замедлился мобильный интернет. Он заверил, что проводной интернет, Wi-Fi, голосовая связь, смс-сообщения и вызовы экстренных служб продолжают работать. По данным властей, замедление или отключение мобильного интернета не сказываются на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть. Для дополнительной перестраховки людям рекомендуют иметь при себе наличные, а обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах проводить заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi.
https://ria.ru/20250731/telegram-2032731070.html
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новосибирск, новосибирская область, происшествия
Новосибирск, Новосибирская область, Происшествия
Жители Новосибирска сообщают о сбоях в работе мобильного интернета

Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Жители Новосибирска в пятницу массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, в последние несколько часов наблюдаются сбои в работе мобильного интернета у всех операторов связи. Наибольшее число жалоб поступает на "Электронный город" и "Сибсети". Ночью был всплеск жалоб на сбои домашнего интернета.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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31 июля, 23:13
На этой неделе минцифры Новосибирской области опубликовало рекомендации жителям в случае ограничения мобильного интернета. Глава министерства Сергей Цукарь призвал не волноваться, если временно пропал или замедлился мобильный интернет. Он заверил, что проводной интернет, Wi-Fi, голосовая связь, смс-сообщения и вызовы экстренных служб продолжают работать.
По данным властей, замедление или отключение мобильного интернета не сказываются на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть. Для дополнительной перестраховки людям рекомендуют иметь при себе наличные, а обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах проводить заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi.
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