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Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ - РИА Новости, 01.08.2025
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес считает, что вероятность... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:16:00+03:00
2025-08-01T17:16:00+03:00
2025-08-01T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес считает, что вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе, пишет британская газета Times. "По словам Нейта Соареса... вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет "по меньшей мере 95%", если мы продолжим следовать текущему пути", - говорится в публикации. По сообщению издания, эксперт сравнил ситуацию с движением к обрыву на огромной скорости. "Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву", - приводит газета его слова. Как пишет издание, согласно одному возможному сценарию, ИИ может "выпустить биологическое оружие, которое распространится в крупных городах, позволит ему незаметно заразить почти всех". В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
https://ria.ru/20250730/mask-2032479879.html
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в мире, google, microsoft corporation, технологии, ии, искусственный интеллект (ии), общество, человечество
В мире, Google, Microsoft Corporation, Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Общество, человечество
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
Times: вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95 процентам