https://ria.ru/20250801/ii-2032884555.html

Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ

Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ - РИА Новости, 01.08.2025

Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ

Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес считает, что вероятность... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:16:00+03:00

2025-08-01T17:16:00+03:00

2025-08-01T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес считает, что вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе, пишет британская газета Times. "По словам Нейта Соареса... вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет "по меньшей мере 95%", если мы продолжим следовать текущему пути", - говорится в публикации. По сообщению издания, эксперт сравнил ситуацию с движением к обрыву на огромной скорости. "Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву", - приводит газета его слова. Как пишет издание, согласно одному возможному сценарию, ИИ может "выпустить биологическое оружие, которое распространится в крупных городах, позволит ему незаметно заразить почти всех". В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.

https://ria.ru/20250730/mask-2032479879.html

https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, google, microsoft corporation, технологии, ии, искусственный интеллект (ии), общество, человечество