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Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок - РИА Новости, 01.08.2025
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что подписал с властями Донецкой Народной Республики программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:35:00+03:00
2025-08-01T21:35:00+03:00
2025-08-01T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что подписал с властями Донецкой Народной Республики программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог региона сроком до 2030 года. "С руководством региона также подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог Донецкой Народной Республики сроком до 2030 года. В ней детально прописаны сроки и финансирование работ по всем видам дорог: и федеральным, и региональным, и муниципальным. Программа тщательно проработана, выверена, чтобы жители каждого населённого пункта знали, когда у них будут отремонтированы дороги", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что приоритетно в рамках программы планируется заниматься улично-дорожной сетью республики. "ДНР первая из четырех новых регионов провела эту системную работу и подготовила документ", - отметил Хуснуллин.
https://ria.ru/20250801/dnr-2032915367.html
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донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин
Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
Хуснуллин подписал с ДНР программу приведения в норму дорог до 2030 года