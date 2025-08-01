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Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок - РИА Новости, 01.08.2025
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21:35 01.08.2025 (обновлено: 21:36 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/husnullin-2032919124.html
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок - РИА Новости, 01.08.2025
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что подписал с властями Донецкой Народной Республики программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:35:00+03:00
2025-08-01T21:36:00+03:00
донецкая народная республика
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что подписал с властями Донецкой Народной Республики программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог региона сроком до 2030 года. "С руководством региона также подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог Донецкой Народной Республики сроком до 2030 года. В ней детально прописаны сроки и финансирование работ по всем видам дорог: и федеральным, и региональным, и муниципальным. Программа тщательно проработана, выверена, чтобы жители каждого населённого пункта знали, когда у них будут отремонтированы дороги", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что приоритетно в рамках программы планируется заниматься улично-дорожной сетью республики. "ДНР первая из четырех новых регионов провела эту системную работу и подготовила документ", - отметил Хуснуллин.
https://ria.ru/20250801/dnr-2032915367.html
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донецкая народная республика, россия, марат хуснуллин
Донецкая Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин подписал с ДНР программу о приведении дорог в порядок

Хуснуллин подписал с ДНР программу приведения в норму дорог до 2030 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что подписал с властями Донецкой Народной Республики программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог региона сроком до 2030 года.
"С руководством региона также подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог Донецкой Народной Республики сроком до 2030 года. В ней детально прописаны сроки и финансирование работ по всем видам дорог: и федеральным, и региональным, и муниципальным. Программа тщательно проработана, выверена, чтобы жители каждого населённого пункта знали, когда у них будут отремонтированы дороги", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что приоритетно в рамках программы планируется заниматься улично-дорожной сетью республики.
"ДНР первая из четырех новых регионов провела эту системную работу и подготовила документ", - отметил Хуснуллин.
Ремонт моста через реку Грузская в ДНР завершился - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В ДНР завершили ремонт моста через реку Грузская
Вчера, 20:49
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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