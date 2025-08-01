https://ria.ru/20250801/herson-2032812546.html

Украинская полиция вызвала сенатора Кастюкевича на допрос в Херсон

Украинская полиция вызвала сенатора Кастюкевича на допрос в Херсон - РИА Новости, 01.08.2025

Украинская полиция вызвала сенатора Кастюкевича на допрос в Херсон

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что получил от украинской полиции уведомление с просьбой явиться на допрос в Херсон. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:18:00+03:00

2025-08-01T13:18:00+03:00

2025-08-01T13:32:00+03:00

херсон

херсонская область

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что получил от украинской полиции уведомление с просьбой явиться на допрос в Херсон. "Через интернет, "по кривому" получил уведомление от главного управления Национальной полиции Украины (с просьбой - ред.) явиться в город Херсон 5, 6 или 7 августа с 9 до 18 часов. Что-то пишут про офис генерального прокурора, следственные органы, приводят какие-то статьи", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что обязательно приедет в Херсон, когда город будет освобожден от ВСУ. "Приеду тогда, когда его вновь освободит наша российская армия, а "захисники" (защитники - ред.) и всякие "отправители повесток" вновь трусливо сбегут. Если это случится в августе этого года, буду счастлив. Но торопить события не нужно. У каждого своя работа", - подчеркнул сенатор. Кастюкевич добавил, что снова вернется в Херсон, чтобы помочь детям, старикам, многодетным семьям, молодежи оправиться от произвола преступной киевской власти. "А все эти повестки и приглашения от врага сохраню. Как напоминание того, что мы все сделали и делаем правильно", - заключил сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250801/vsu--2032764790.html

херсон

херсонская область

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