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В Калининградской области спасли хаски из колодца с водой
В Калининградской области спасли хаски из колодца с водой - РИА Новости, 01.08.2025
В Калининградской области спасли хаски из колодца с водой
В Калининградской области сотрудники МЧС спасли из колодца хаски, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:37:00+03:00
2025-08-01T10:37:00+03:00
2025-08-01T16:24:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. В Калининградской области сотрудники МЧС спасли из колодца хаски, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства. "В поселке Васильково собака Шаста провалилась в открытый девятиметровый колодец с водой. Бедное животное находилось в заточении и жалобно скулило. Самостоятельно хозяева не смогли помочь", — говорится в релизе. Спасатели спустились в колодец с помощью трехколенной лестницы, застраховали животное универсальной спаспетлей и подняли на поверхность.
https://ria.ru/20250727/ovcharka-2031785406.html
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калининградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Калининградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области спасли хаски из колодца с водой
Сотрудники МЧС спасли хаски из 9-метрового колодца с водой под Калининградом