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В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе

В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 01.08.2025

В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе

Сотрудник одного из украинских военкоматов в Харькове наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:22:00+03:00

2025-08-01T23:22:00+03:00

2025-08-01T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов в Харькове наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Харькове сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), который днями ранее душил мужчину во время принудительной мобилизации, сбил мать с дочкой на пешеходном переходе", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По данным очевидцев, обгоняя микроавтобус, который остановился на переходе, чтобы пропустить людей, военком выехал на встречную полосу и сбил женщину с дочкой. В полиции и военкомате ситуацию не прокомментировали, добавил парламентарий. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001493669.html

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в мире, украина, харьков, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины