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В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 01.08.2025
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23:22 01.08.2025 (обновлено: 23:23 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/harkov-2032924615.html
В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе
В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 01.08.2025
В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе
Сотрудник одного из украинских военкоматов в Харькове наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:22:00+03:00
2025-08-01T23:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов в Харькове наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Харькове сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), который днями ранее душил мужчину во время принудительной мобилизации, сбил мать с дочкой на пешеходном переходе", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По данным очевидцев, обгоняя микроавтобус, который остановился на переходе, чтобы пропустить людей, военком выехал на встречную полосу и сбил женщину с дочкой. В полиции и военкомате ситуацию не прокомментировали, добавил парламентарий. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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в мире, украина, харьков, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьков, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе

Дмитрук: в Харькове сотрудник военкомата сбил женщину с ребенком на переходе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудник одного из украинских военкоматов в Харькове наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Харькове сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), который днями ранее душил мужчину во время принудительной мобилизации, сбил мать с дочкой на пешеходном переходе", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По данным очевидцев, обгоняя микроавтобус, который остановился на переходе, чтобы пропустить людей, военком выехал на встречную полосу и сбил женщину с дочкой. В полиции и военкомате ситуацию не прокомментировали, добавил парламентарий.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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В миреУкраинаХарьковАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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