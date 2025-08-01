Рейтинг@Mail.ru
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/gukovo-2032924894.html
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением - РИА Новости, 01.08.2025
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением
Режим повышенной готовности введен в Гуково Ростовской области из-за перебоев с водоснабжением, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:05:00+03:00
2025-08-01T23:05:00+03:00
гуково
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_74b02e33517e26659dcc87ce56d4659c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Гуково Ростовской области из-за перебоев с водоснабжением, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "В Гуково сегодня ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением... Причина - локальные технологические нарушения в электросетях, из-за которых опустели резервуары насосной станции и водовод протяженностью более 100 километров", - написал он в Telegram-канале. Чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже при отключении электроэнергии, было решено установить на насосной станции временный генератор, который будет поддерживать стабильное наполнение резервуаров, уточнил Слюсарь. Он добавил, что энергетики уже частично заменили оборудование на подстанции, установили круглосуточное дежурство.
https://ria.ru/20250731/agrarii-2032611139.html
гуково
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_b151a3dbfb0988ee141789689a0cd9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гуково, ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Гуково, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением

В Гуково из-за перебоев с водоснабжением ввели режим повышенной готовности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Кран в ванной комнате . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Гуково Ростовской области из-за перебоев с водоснабжением, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Гуково сегодня ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением... Причина - локальные технологические нарушения в электросетях, из-за которых опустели резервуары насосной станции и водовод протяженностью более 100 километров", - написал он в Telegram-канале.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже при отключении электроэнергии, было решено установить на насосной станции временный генератор, который будет поддерживать стабильное наполнение резервуаров, уточнил Слюсарь.
Он добавил, что энергетики уже частично заменили оборудование на подстанции, установили круглосуточное дежурство.
Председатель законодательного собрания Ростовский области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Депутаты Ростовской области предложили меры поддержки аграриев из-за ЧС
31 июля, 14:39
 
ГуковоРостовская областьЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала