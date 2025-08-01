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В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением - РИА Новости, 01.08.2025
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением
Режим повышенной готовности введен в Гуково Ростовской области из-за перебоев с водоснабжением, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:05:00+03:00
2025-08-01T23:05:00+03:00
2025-08-01T23:05:00+03:00
гуково
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Гуково Ростовской области из-за перебоев с водоснабжением, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "В Гуково сегодня ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением... Причина - локальные технологические нарушения в электросетях, из-за которых опустели резервуары насосной станции и водовод протяженностью более 100 километров", - написал он в Telegram-канале. Чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже при отключении электроэнергии, было решено установить на насосной станции временный генератор, который будет поддерживать стабильное наполнение резервуаров, уточнил Слюсарь. Он добавил, что энергетики уже частично заменили оборудование на подстанции, установили круглосуточное дежурство.
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гуково, ростовская область, юрий слюсарь , происшествия
Гуково, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением
В Гуково из-за перебоев с водоснабжением ввели режим повышенной готовности