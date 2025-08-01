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Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог" - РИА Новости, 01.08.2025
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20:47 01.08.2025 (обновлено: 21:02 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/guf-2032915275.html
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог" - РИА Новости, 01.08.2025
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:47:00+03:00
2025-08-01T21:02:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя."Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке", - сообщили в ведомстве.Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора.Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора. Поступившие обращения рассматриваются и направляются в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией для принятия дальнейших решений.
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Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, московский городской суд
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Московский городской суд
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"

Роскомнадзор: ограничение доступа к альбому Гуфа возможно на основании суда

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов
Рэпер Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рэпер Алексей Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя.
"Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке", - сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора.
Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора. Поступившие обращения рассматриваются и направляются в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией для принятия дальнейших решений.
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Бизнесмен хочет выкупить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок
31 июля, 13:18
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияМосковский городской суд
 
 
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