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Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог" - РИА Новости, 01.08.2025
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:47:00+03:00
2025-08-01T20:47:00+03:00
2025-08-01T21:02:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя."Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке", - сообщили в ведомстве.Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора.Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора. Поступившие обращения рассматриваются и направляются в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией для принятия дальнейших решений.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, московский городской суд
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Московский городской суд
Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"
Роскомнадзор: ограничение доступа к альбому Гуфа возможно на основании суда