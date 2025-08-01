https://ria.ru/20250801/guf-2032915275.html

Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"

Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог" - РИА Новости, 01.08.2025

Роскомнадзор допустил ограничение доступа к альбому Гуфа "Город дорог"

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:47:00+03:00

2025-08-01T20:47:00+03:00

2025-08-01T21:02:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что ограничение доступа к альбому "Город дорог" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) возможно на основании суда, решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя."Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке", - сообщили в ведомстве.Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора.Там напомнили, что граждане могут сообщать о наличии в сети интернет информации, распространение которой запрещено в России, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора. Поступившие обращения рассматриваются и направляются в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией для принятия дальнейших решений.

https://ria.ru/20250731/guf-2032576151.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, московский городской суд