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В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете - РИА Новости, 01.08.2025
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04:40 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html
В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете
В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете - РИА Новости, 01.08.2025
В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и главе... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:40:00+03:00
2025-08-01T04:40:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести обязательную верификацию для врачей в интернете, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что в настоящее время онлайн-сфера медицинского консультирования представлена нерегулируемым инфобизнесом, который маскируется под профессиональную медицинскую деятельность, в связи с чем люди лишены возможности отличить дипломированного медицинского специалиста от мошенника. "Я направил письмо министру здравоохранения, главам Росздравнадзора и Роскомнадзора с предложением ввести обязательную госверификацию для всех, кто онлайн называет себя врачом и дает советы (тем более за деньги)", - сказал Чернышов РИА Новости. Вице-спикер Госдумы также предложил создать открытый реестр на Госуслугах, где можно мгновенно проверить диплом, лицензию и специализацию врача. Согласно инициативе, успешную верификацию смогут пройти только врачи, имеющие практический стаж работы по специальности не менее одного года за последние пять лет, что обеспечит актуальность их знаний и реальный практический опыт. По его мнению, необходимо также разработать требования по обязательному отображению знака верификации (специальной "галочки" или индикатора) на аккаунтах врачей, прошедших проверку, и ограничить или маркировать контент от лиц, представляющихся врачами, но не прошедших обязательную верификацию. "Убеждён, что реализация данных мер значительно повысит прозрачность и безопасность сферы онлайн-медицины, защитит граждан от мошенничества и угроз здоровью, a также укрепит доверие к профессии врача и государственной системе здравоохранения", - отметил Чернышов.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, здоровье - общество
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Здоровье - Общество
В Госдуме предложили ввести верификацию для врачей в интернете

Депутат Чернышов предложил ввести обязательную верификацию врачей в интернете

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести обязательную верификацию для врачей в интернете, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении отмечается, что в настоящее время онлайн-сфера медицинского консультирования представлена нерегулируемым инфобизнесом, который маскируется под профессиональную медицинскую деятельность, в связи с чем люди лишены возможности отличить дипломированного медицинского специалиста от мошенника.
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"Я направил письмо министру здравоохранения, главам Росздравнадзора и Роскомнадзора с предложением ввести обязательную госверификацию для всех, кто онлайн называет себя врачом и дает советы (тем более за деньги)", - сказал Чернышов РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы также предложил создать открытый реестр на Госуслугах, где можно мгновенно проверить диплом, лицензию и специализацию врача. Согласно инициативе, успешную верификацию смогут пройти только врачи, имеющие практический стаж работы по специальности не менее одного года за последние пять лет, что обеспечит актуальность их знаний и реальный практический опыт.
По его мнению, необходимо также разработать требования по обязательному отображению знака верификации (специальной "галочки" или индикатора) на аккаунтах врачей, прошедших проверку, и ограничить или маркировать контент от лиц, представляющихся врачами, но не прошедших обязательную верификацию.
"Убеждён, что реализация данных мер значительно повысит прозрачность и безопасность сферы онлайн-медицины, защитит граждан от мошенничества и угроз здоровью, a также укрепит доверие к профессии врача и государственной системе здравоохранения", - отметил Чернышов.
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