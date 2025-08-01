https://ria.ru/20250801/gosduma-2032743568.html

В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам

В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам - РИА Новости, 01.08.2025

В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам

Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении, так как это положение приравнивает их к... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:42:00+03:00

2025-08-01T02:42:00+03:00

2025-08-01T02:42:00+03:00

общество

светлана бессараб

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764259049_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0c4f6bcafcdf5aae19f40568b53d412a.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении, так как это положение приравнивает их к работающим матерям, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. "Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении. Это положение приравнивает их к работающим матерям. Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной – это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие", - сказала Бессараб. Она отметила, что важным аспектом является продолжительность отпуска. Политик уточнила, что при простой беременности он составляет 70 дней до родов и 70 дней после, для многоплодной беременности этот срок увеличивается до 84 дней послеродового отпуска, а в случае осложненной беременности послеродовой отпуск составляет 86 дней. "Длительность отпуска в остальных случаях будет определяться индивидуально", - подчеркнула депутат. Кроме того, она напомнила, что изменится порядок расчета пособий по беременности и родам для студенток очного отделения. "Теперь он составит около 90 тысяч рублей, так как привязан к прожиточному минимуму для трудоспособного населения региона. Увеличение выплаты позволит обеспечить более достойные условия жизни для молодых матерей во время учебы", - добавила Бессараб.

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана бессараб, госдума рф