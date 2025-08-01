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В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам - РИА Новости, 01.08.2025
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02:42 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032743568.html
В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам
В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам - РИА Новости, 01.08.2025
В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам
Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении, так как это положение приравнивает их к... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:42:00+03:00
2025-08-01T02:42:00+03:00
общество
светлана бессараб
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении, так как это положение приравнивает их к работающим матерям, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. "Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении. Это положение приравнивает их к работающим матерям. Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной – это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие", - сказала Бессараб. Она отметила, что важным аспектом является продолжительность отпуска. Политик уточнила, что при простой беременности он составляет 70 дней до родов и 70 дней после, для многоплодной беременности этот срок увеличивается до 84 дней послеродового отпуска, а в случае осложненной беременности послеродовой отпуск составляет 86 дней. "Длительность отпуска в остальных случаях будет определяться индивидуально", - подчеркнула депутат. Кроме того, она напомнила, что изменится порядок расчета пособий по беременности и родам для студенток очного отделения. "Теперь он составит около 90 тысяч рублей, так как привязан к прожиточному минимуму для трудоспособного населения региона. Увеличение выплаты позволит обеспечить более достойные условия жизни для молодых матерей во время учебы", - добавила Бессараб.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
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общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, положен ли декретный отпуск студенткам

Депутат Бессараб: студентки могут уйти в академический отпуск по беременности

© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении, так как это положение приравнивает их к работающим матерям, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
"Студентки имеют право уйти в академический отпуск по беременности только при условии обучения на очном отделении. Это положение приравнивает их к работающим матерям. Молодая мама может обучаться как на платной основе, так и на бюджетной – это не повлияет ни на размер отпуска, ни на пособие", - сказала Бессараб.
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Она отметила, что важным аспектом является продолжительность отпуска. Политик уточнила, что при простой беременности он составляет 70 дней до родов и 70 дней после, для многоплодной беременности этот срок увеличивается до 84 дней послеродового отпуска, а в случае осложненной беременности послеродовой отпуск составляет 86 дней.
"Длительность отпуска в остальных случаях будет определяться индивидуально", - подчеркнула депутат.
Кроме того, она напомнила, что изменится порядок расчета пособий по беременности и родам для студенток очного отделения.
"Теперь он составит около 90 тысяч рублей, так как привязан к прожиточному минимуму для трудоспособного населения региона. Увеличение выплаты позволит обеспечить более достойные условия жизни для молодых матерей во время учебы", - добавила Бессараб.
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