https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032764233.html

Баканов: НАСА хочет продолжить работать с "Роскосмосом" в непростой период

Баканов: НАСА хочет продолжить работать с "Роскосмосом" в непростой период - РИА Новости, 01.08.2025

Баканов: НАСА хочет продолжить работать с "Роскосмосом" в непростой период

И.о. главы NASA Шон Даффи на переговорах с делегацией "Роскосмоса" дал понять, что "в непростой период с точки зрения геополитики" отношения двух корпораций не... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:32:00+03:00

2025-08-01T08:32:00+03:00

2025-08-01T08:32:00+03:00

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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. И.о. главы NASA Шон Даффи на переговорах с делегацией "Роскосмоса" дал понять, что "в непростой период с точки зрения геополитики" отношения двух корпораций не стоит прерывать, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса. "В ходе встречи он (и.о. главы НАСА Шон Даффи - ред.) действительно дал понять, что наши взаимоотношения - понятно, в непростой период с точки зрения геополитики - не стоит прерывать, поскольку от этого зависит безопасность эксплуатации МКС, безопасность наших космонавтов, которые работают на орбите, и, самое главное, еще и совместное развитие технологий, потому что разорвать просто, а восстановить потом будет очень и очень, не быстро получится", - сказал Баканов российским журналистам. Он отметил, что Даффи "подчеркнул глубокое уважение к тем проектам, которые мы совместно реализовываем". В ответ на вопрос о том, имеются ли "какие-либо разногласия" на уровне космических ведомств РФ и США, Баканов ответил: "технически, надо отдать должное, что все вопросы решаются".

https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762935.html

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дмитрий баканов, наса, роскосмос, сша, россия, в мире