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Баканов: сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года - РИА Новости, 01.08.2025
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Наука
 
08:15 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762935.html
Баканов: сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года
Баканов: сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года - РИА Новости, 01.08.2025
Баканов: сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года
Сведение международной космической станции с орбиты будет производиться до 2030 года включительно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:15:00+03:00
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Сведение международной космической станции с орбиты будет производиться до 2030 года включительно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости. "Это (Шон Даффи - ред.) - новый руководитель НАСА в новой администрации (президента США - ред.) Дональда Трампа. И нам важно было сегодня в ключевых моментах найти взаимопонимание. Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение (с орбиты - ред.) будет производиться до 2030-го включительно", - сказал Баканов в ответ на вопрос агентства. Он отметил, что все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд "Роскосмоса" и НАСА. "С нашей стороны эту команду будет возглавлять (замглавы "Роскосмоса" - ред.) Сергей Константинович Крикалев, с их стороны Кеннет Бауэрсокс - заместитель руководителя НАСА. И они уже отстыкуют технические моменты по сведению МКС с орбиты. Но это будет не раньше 2030 года", - добавил Баканов. РФ продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. При этом остальные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года. По словам главы "Роскосмоса", проект программы сведения МКС с орбиты разработан, этот процесс займёт около 2,5 лет.
https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762667.html
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дмитрий баканов, дональд трамп, роскосмос, наса, сша, россия
Наука, Дмитрий Баканов, Дональд Трамп, Роскосмос, НАСА, США, Россия
Баканов: сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года

Глава "Роскосмоса" Баканов: сведение МКС с орбиты будет проводиться до 2030 года

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Сведение международной космической станции с орбиты будет производиться до 2030 года включительно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это (Шон Даффи - ред.) - новый руководитель НАСА в новой администрации (президента США - ред.) Дональда Трампа. И нам важно было сегодня в ключевых моментах найти взаимопонимание. Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение (с орбиты - ред.) будет производиться до 2030-го включительно", - сказал Баканов в ответ на вопрос агентства.
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Он отметил, что все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд "Роскосмоса" и НАСА.
"С нашей стороны эту команду будет возглавлять (замглавы "Роскосмоса" - ред.) Сергей Константинович Крикалев, с их стороны Кеннет Бауэрсокс - заместитель руководителя НАСА. И они уже отстыкуют технические моменты по сведению МКС с орбиты. Но это будет не раньше 2030 года", - добавил Баканов.
РФ продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. При этом остальные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года. По словам главы "Роскосмоса", проект программы сведения МКС с орбиты разработан, этот процесс займёт около 2,5 лет.
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НаукаДмитрий БакановДональд ТрампРоскосмосНАСАСШАРоссия
 
 
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