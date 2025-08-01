https://ria.ru/20250801/germaniya-2032890038.html

Германия отказала во въезде почти 500 просителям убежища, пишут СМИ

Германия отказала во въезде почти 500 просителям убежища, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

Германия отказала во въезде почти 500 просителям убежища, пишут СМИ

Полиция ФРГ отказала во въезде почти 500 просителям убежища на границе за первые три месяца после ужесточения правил въезда, сообщает в пятницу издание Welt. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:43:00+03:00

2025-08-01T17:43:00+03:00

2025-08-01T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция ФРГ отказала во въезде почти 500 просителям убежища на границе за первые три месяца после ужесточения правил въезда, сообщает в пятницу издание Welt. "За первые три месяца после ужесточения контроля федеральная полиция отказала… 474 искателям убежища на границах (Германии – ред.), один проситель был депортирован", – говорится в статье. Полиция Германии подвела итоги своей работы с 8 мая по 31 июля, пишет газета. В общей сложности было выявлено около 12,4 тысяч несанкционированных попыток проникнуть в страну. Около 9,5 тысяч из них были депортированы или им было отказано. В том числе, полиция арестовала 450 контрабандистов, говорится в материале. Кроме того, к 110 просителям было применено исключение из отказов, так как они принадлежат к особо уязвимым группам: детям и беременным женщинам. В мае глава МВД Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.

https://ria.ru/20250801/germanija-2032885874.html

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в мире, германия, евросоюз