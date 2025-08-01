Германия отказала во въезде почти 500 просителям убежища, пишут СМИ
Welt: Полиция ФРГ за три месяца отказала во въезде 500 просителям убежища
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция ФРГ отказала во въезде почти 500 просителям убежища на границе за первые три месяца после ужесточения правил въезда, сообщает в пятницу издание Welt.
"За первые три месяца после ужесточения контроля федеральная полиция отказала… 474 искателям убежища на границах (Германии – ред.), один проситель был депортирован", – говорится в статье.
Полиция Германии подвела итоги своей работы с 8 мая по 31 июля, пишет газета.
В общей сложности было выявлено около 12,4 тысяч несанкционированных попыток проникнуть в страну. Около 9,5 тысяч из них были депортированы или им было отказано. В том числе, полиция арестовала 450 контрабандистов, говорится в материале.
Кроме того, к 110 просителям было применено исключение из отказов, так как они принадлежат к особо уязвимым группам: детям и беременным женщинам.
В мае глава МВД Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.
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