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Германия поставит Украине системы Patriot по частям - РИА Новости, 01.08.2025
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12:13 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/germaniya-2032800986.html
Германия поставит Украине системы Patriot по частям
Германия поставит Украине системы Patriot по частям - РИА Новости, 01.08.2025
Германия поставит Украине системы Patriot по частям
Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:13:00+03:00
2025-08-01T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев, сообщило министерство обороны ФРГ. "Германия в ходе переговоров на уровне НАТО с самого начала заявила о своей готовности поддержать Украину дополнительными системами Patriot, предоставив части системы. Предпосылкой было то, что американский производитель предоставит взамен новые системы Patriot в кратчайшие сроки, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства перед НАТО. Это обещание с американской стороны есть. Поэтому Германия может оказать Украине поддержку сначала пусковыми установками, а затем и дополнительными элементами систем Patriot", - заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит пресс-служба ведомства. Отмечается, что с министерством обороны США достигнута договоренность о том, что взамен Германия станет первой страной, которая в ускоренном порядке получит новые системы Patriot последнего поколения. Финансирование осуществляется Германией. "Бундесвер в качестве первого шага поставит на Украину дополнительные пусковые установки Patriot. На втором этапе в течение следующих двух-трёх месяцев будут переданы дополнительные элементы системы для усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными батареями Patriot", - сообщается в пресс-релизе. Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250723/mid-2030972048.html
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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, нато, бундесвер германии
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, НАТО, Бундесвер Германии
Германия поставит Украине системы Patriot по частям

ФРГ поставит Украине две системы Patriot по отдельным частям

© AP Photo / Czarek SokolowskiCистема ПВО Patriot
Cистема ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Cистема ПВО Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Германия поставит Украине две системы Patriot: сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев, сообщило министерство обороны ФРГ.
"Германия в ходе переговоров на уровне НАТО с самого начала заявила о своей готовности поддержать Украину дополнительными системами Patriot, предоставив части системы. Предпосылкой было то, что американский производитель предоставит взамен новые системы Patriot в кратчайшие сроки, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства перед НАТО. Это обещание с американской стороны есть. Поэтому Германия может оказать Украине поддержку сначала пусковыми установками, а затем и дополнительными элементами систем Patriot", - заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что с министерством обороны США достигнута договоренность о том, что взамен Германия станет первой страной, которая в ускоренном порядке получит новые системы Patriot последнего поколения. Финансирование осуществляется Германией.
"Бундесвер в качестве первого шага поставит на Украину дополнительные пусковые установки Patriot. На втором этапе в течение следующих двух-трёх месяцев будут переданы дополнительные элементы системы для усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными батареями Patriot", - сообщается в пресс-релизе.
Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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