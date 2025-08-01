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В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях - РИА Новости, 01.08.2025
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15:25 01.08.2025 (обновлено: 15:26 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/germanija-2032854381.html
В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях
В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях - РИА Новости, 01.08.2025
В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях
Полиция обнаружила на отрезке железнодорожных путей на западе Германии, где уже ранее был пожар, следы, предположительно, новой диверсии, передает новостное... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:25:00+03:00
2025-08-01T15:26:00+03:00
в мире
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила на отрезке железнодорожных путей на западе Германии, где уже ранее был пожар, следы, предположительно, новой диверсии, передает новостное агентство DPA. В четверг издание Welt сообщило, что пожар парализовал движение поездов на участке железной дороги между крупными городами Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе Германии. Возгорание произошло в одном из кабельных туннелей, полиция и железнодорожная компания Deutsche Bahn считают, что это могло быть диверсией. Как рассказал агентству представитель полиции, зажигательная смесь была изготовлена таким же способом, как и та, что была обнаружена в четверг. При её возгорании снова был нанесён ущерб железнодорожной инфраструктуре. Как и при в предыдущем инциденте, правоохранители исходят из того, что это была диверсия.
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в мире, германия, дуйсбург, дюссельдорф, welt, deutsche bahn
В мире, Германия, Дуйсбург, Дюссельдорф, Welt, Deutsche Bahn
В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях

DPA: на ж/д участке в ФРГ нашли следы новой диверсии

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила на отрезке железнодорожных путей на западе Германии, где уже ранее был пожар, следы, предположительно, новой диверсии, передает новостное агентство DPA.
В четверг издание Welt сообщило, что пожар парализовал движение поездов на участке железной дороги между крупными городами Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе Германии. Возгорание произошло в одном из кабельных туннелей, полиция и железнодорожная компания Deutsche Bahn считают, что это могло быть диверсией.
Как рассказал агентству представитель полиции, зажигательная смесь была изготовлена таким же способом, как и та, что была обнаружена в четверг. При её возгорании снова был нанесён ущерб железнодорожной инфраструктуре. Как и при в предыдущем инциденте, правоохранители исходят из того, что это была диверсия.
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