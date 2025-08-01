https://ria.ru/20250801/germanija-2032854381.html

В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях

В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях - РИА Новости, 01.08.2025

В ФРГ сообщили о новом акте, предположительно, диверсии на ж/д путях

Полиция обнаружила на отрезке железнодорожных путей на западе Германии, где уже ранее был пожар, следы, предположительно, новой диверсии, передает новостное... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:25:00+03:00

2025-08-01T15:25:00+03:00

2025-08-01T15:26:00+03:00

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила на отрезке железнодорожных путей на западе Германии, где уже ранее был пожар, следы, предположительно, новой диверсии, передает новостное агентство DPA. В четверг издание Welt сообщило, что пожар парализовал движение поездов на участке железной дороги между крупными городами Дуйсбургом и Дюссельдорфом на западе Германии. Возгорание произошло в одном из кабельных туннелей, полиция и железнодорожная компания Deutsche Bahn считают, что это могло быть диверсией. Как рассказал агентству представитель полиции, зажигательная смесь была изготовлена таким же способом, как и та, что была обнаружена в четверг. При её возгорании снова был нанесён ущерб железнодорожной инфраструктуре. Как и при в предыдущем инциденте, правоохранители исходят из того, что это была диверсия.

https://ria.ru/20250118/germaniya-1994413868.html

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в мире, германия, дуйсбург, дюссельдорф, welt, deutsche bahn